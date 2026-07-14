Los aeropuertos italianos, en alerta ante la falta de queroseno

En plena temporada alta de viajes, los aeropuertos italianos afrontan una situación poco habitual: la falta de queroseno. Uno de los principales proveedores de combustible para la aviación, Air BP, ha alertado de un problema en el abastecimiento tras confirmar que "no ha recibido ningún avión cisterna". Ante esta situación, la compañía ha pedido a las aerolíneas que reduzcan la cantidad de combustible que cargan sus aviones para preservar las reservas disponibles hasta que se restablezca el servicio.

Bolonia, el primer afectado

El aeropuerto de Bolonia ha sido el primero en aplicar las restricciones de repostaje, convirtiéndose en el principal afectado por la incidencia. Sin embargo, otros aeropuertos del norte de Italia abastecidos por la misma red podrían verse afectados si el problema persiste durante los próximos días.

De momento no se han anunciado cancelaciones de vuelos, aunque las aerolíneas ya estudian posibles ajustes operativos para minimizar el impacto sobre los pasajeros en caso de que la situación se prolongue.

Una incidencia en un contexto internacional delicado

La escasez de queroseno coincide con un momento de gran tensión en los mercados energéticos internacionales. La inestabilidad en Oriente Próximo y las dificultades logísticas en algunas de las principales rutas de transporte de petróleo han incrementado la presión sobre el suministro de combustibles refinados en Europa.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una parte importante del petróleo que se consume en el mundo, vuelve a situarse en el centro de la preocupación del sector. Cualquier alteración en esta ruta repercute en la cadena de suministro y pone de manifiesto la dependencia de la aviación de un abastecimiento continuo y estable.

Pendientes de la evolución

Las autoridades aeroportuarias, los proveedores y las compañías aéreas trabajan para normalizar el suministro lo antes posible. El objetivo es evitar que la escasez tenga un impacto mayor sobre el tráfico aéreo en una de las épocas con mayor volumen de pasajeros del año.

Aunque por ahora la actividad continúa con normalidad, el sector mantiene la vigilancia ante una incidencia que podría extenderse a más aeropuertos si el abastecimiento no se recupera en las próximas horas.

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