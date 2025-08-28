Un hombre es acusado de ser el asesino en serie que mató, descuartizó y carbonizó a personas sin techo

San Salvador de Jujuy, ciudad ubicada al norte de Argentina, se ha convertido en el escenario de una serie de presuntos crímenes sin precedentes. Para entender la magnitud de este caso, nos tenemos que remontar a hace cuatro semanas, cuando detuvieron a Matías Jurado, como sospechoso de la desaparición de cuatro personas, todas ellas, en situación de vulnerabilidad.

La Justicia de Argentina comenzó la investigación de la desaparición de cuatro personas. En un principio, dicho hombre, de 37 años, fue imputado por la presunta muerte una persona sin techo, lo que hizo que se sospechara de un posible asesinato en serie. En concreto, a Matías Jurado se le señalaba por delito de homicidio agravado por ensañamiento por el asesinato de Jorge Omar Anachuri, de 68 años que despareció el 25 julio en San Salvador de Jujuy. A este caso, se sumó el presunto homicidio de Sergio Sosa de 25 años.

Ahora, la justicia de Jujuy ha encontrado material genético correspondiente a una cuarta persona en el domicilio de un hombre de 37 años, donde también se identificaron restos de otras tres personas, según informaron fuentes policiales a 'Efe'.

Hay otros dos perfiles que siguen pendientes de identificación, según confirmó Guillermo Beller, el fiscal regional que está a la espera de los informes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes asumen el caso desde el pasado 18 de agosto.

Mataba, descuartizaba y carbonizaba a sus víctimas, según su sobrino

Uno de los testimonios más reveladores ha sido el de un sobrino de Matías, de 16 años, que afirmó que su tío mataba a las víctimas en el domicilio, los descuartizaba y los carbonizaba para descartar restos en bolsas de residuos, según recogen fuentes judiciales a 'Efe'.

Por su parte, Jurado, el pasado 6 de agosto, se declaró inocente ante el fiscal.

El fiscal declarado a 'Efe' que Jurado captaba a personas en situación de vulnerabilidad, entablaba una relación de confianza con ellos y las traía a su domicilio ofreciéndoles trabajos circunstanciales o bebidas alcohólicas.

Incluso, cámaras de seguridad registraron tanto el hombre de 68 años asesinado como uno de los desaparecidos subiéndose a un taxi con Jurado. Uno de los taxistas declaró ante la Justicia haber llevado a Anachuri y Jurado hasta el domicilio de este último, donde, tras un allanamiento, la Policía halló material óseo y restos orgánicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com