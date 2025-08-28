Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Argentina

Un hombre es acusado de ser el asesino en serie que mató, descuartizó y carbonizó a personas sin techo

Los hechos han ocurrido en la ciudad de San Salvador de Jujuy, al norte de Argentina. A pesar declararse inocente, su sobrino, de 16 años, ha dado más detalles del caso.

Mat&iacute;as Jurado es acusado de cuatro desapariciones de personas sin techo

Matías Jurado es acusado de cuatro desapariciones de personas sin techoEFE

Publicidad

Beni López
Publicado:

San Salvador de Jujuy, ciudad ubicada al norte de Argentina, se ha convertido en el escenario de una serie de presuntos crímenes sin precedentes. Para entender la magnitud de este caso, nos tenemos que remontar a hace cuatro semanas, cuando detuvieron a Matías Jurado, como sospechoso de la desaparición de cuatro personas, todas ellas, en situación de vulnerabilidad.

La Justicia de Argentina comenzó la investigación de la desaparición de cuatro personas. En un principio, dicho hombre, de 37 años, fue imputado por la presunta muerte una persona sin techo, lo que hizo que se sospechara de un posible asesinato en serie. En concreto, a Matías Jurado se le señalaba por delito de homicidio agravado por ensañamiento por el asesinato de Jorge Omar Anachuri, de 68 años que despareció el 25 julio en San Salvador de Jujuy. A este caso, se sumó el presunto homicidio de Sergio Sosa de 25 años.

Ahora, la justicia de Jujuy ha encontrado material genético correspondiente a una cuarta persona en el domicilio de un hombre de 37 años, donde también se identificaron restos de otras tres personas, según informaron fuentes policiales a 'Efe'.

Hay otros dos perfiles que siguen pendientes de identificación, según confirmó Guillermo Beller, el fiscal regional que está a la espera de los informes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes asumen el caso desde el pasado 18 de agosto.

Mataba, descuartizaba y carbonizaba a sus víctimas, según su sobrino

Uno de los testimonios más reveladores ha sido el de un sobrino de Matías, de 16 años, que afirmó que su tío mataba a las víctimas en el domicilio, los descuartizaba y los carbonizaba para descartar restos en bolsas de residuos, según recogen fuentes judiciales a 'Efe'.

Por su parte, Jurado, el pasado 6 de agosto, se declaró inocente ante el fiscal.

El fiscal declarado a 'Efe' que Jurado captaba a personas en situación de vulnerabilidad, entablaba una relación de confianza con ellos y las traía a su domicilio ofreciéndoles trabajos circunstanciales o bebidas alcohólicas.

Incluso, cámaras de seguridad registraron tanto el hombre de 68 años asesinado como uno de los desaparecidos subiéndose a un taxi con Jurado. Uno de los taxistas declaró ante la Justicia haber llevado a Anachuri y Jurado hasta el domicilio de este último, donde, tras un allanamiento, la Policía halló material óseo y restos orgánicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Así son los 'burros bomberos', animales clave en la prevención de incendios forestales

Desde la asociación 'El Burrito Feliz' nos explican cómo estos animales pueden ser el "cortafuegos" perfecto

Publicidad

Sociedad

Bomberos observan el incendio foresta en La Baña

Última hora incendios en España en directo: Galicia no tiene fuegos activos desde que comenzó la oleada en agosto

Imagen de archivo de unos recién casados

Matrimonios temporales, poner fecha de caducidad al 'sí quiero' para evitar el divorcio

Matías Jurado es acusado de cuatro desapariciones de personas sin techo

Un hombre es acusado de ser el asesino en serie que mató, descuartizó y carbonizó a personas sin techo

Desde la asociación 'El Burrito Feliz' nos explican cómo estos animales pueden ser el "cortafuegos" perfecto
Incendios

Así son los 'burros bomberos', animales clave en la prevención de incendios forestales

Polémica en un pueblo de Navarra por una imagen "sexista" en el programa de fiestas
Cartel polémico

Polémica en un pueblo de Navarra por una imagen considerada "sexista" en el programa de fiestas

Inmigrantes luchan contra el fuego en Ourense para evitar que las llamas lleguen a las casas
Incendios Forestales

Inmigrantes asentados en Galicia luchan contra el fuego en Ourense para evitar que las llamas lleguen a las casas

Jóvenes de Mali y Senegal asentados en la localidad ourensana de A Gudiña se unieron a los vecinos para frenar el avance de las llamas que arrasaban el monte.

Detenido por intentar apuñalar y estrangular a su pareja en Calahorra, La Rioja
Suceso

Detenido por intentar apuñalar y estrangular a su pareja en Calahorra, La Rioja

La víctima logró escapar y alertar a la Guardia Civil mientras el joven de 22 años intentaba prender fuego a la vivienda.

El vídeo del cuarto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Un herido por asta de toro en el cuarto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Cuando abrir el grifo no basta: el calvario de Alicún de Ortega que en pleno mes de agosto depende de un camión cisterna para tener agua potable

El calvario de Alicún de Ortega que en pleno mes de agosto depende de un camión cisterna para tener agua potable

La Policía de Barcelona investiga a un matrimonio tras incautarles 90 objetos robados valorados en 12.000 euros

La Policía de Barcelona investiga a un matrimonio tras incautarles 90 objetos robados valorados en 12.000 euros

Publicidad