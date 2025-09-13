Guerra Rusia-Ucrania
Trump ofrece sanciones "de calado" a Rusia si la OTAN deja de comprarle petróleo y propone aranceles del 100% a China
El presidente estadounidense ofrece nuevas medidas contra Rusia a cambio de acabar inmediatamente con las importaciones de petróleo ruso por parte de los países aliados, y plantea aranceles masivos a China para presionar por el fin de la guerra en Ucrania.
Publicidad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado imponer sanciones "de calado" a Rusia a cambio de que todos los países de la OTAN interrumpan de inmediato la compra de petróleo ruso. Además, según informa Europa Press, ha instado a los aliados a imponer aranceles del 50 al 100% a China como medida de presión adicional para acabar con la guerra en Ucrania.
En una carta remitida a los socios de la Alianza Atlántica y difundida en 'Truth Social', Trump subraya que esas compras "debilitan enormemente nuestra posición negociadora con Rusia". "Como saben, el compromiso de la OTAN con la victoria ha estado lejos del 100% y la compra de petróleo ruso por parte de algunos es sorprendente", ha advertido.
Aranceles a China como medida de presión
"Creo que si la OTAN como grupo impone aranceles del 50 al 100% a China, que se retirarían tras el fin de la guerra, también sería de gran ayuda para poner fin a esta guerra tan mortífera como ridícula", ha añadido Trump, convencido de que "China tiene un fuerte control sobre Rusia y unos aranceles potentes romperían ese control".
"No es mi guerra, es la de Biden y Zelenski"
El mandatario norteamericano ha recalcado que "esta no es una guerra de Trump, sino la guerra de Biden y Zelenski", y ha defendido su papel como mediador: "Solo estoy aquí para ayudar a pararla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas".
Advertencia a los aliados
Finalmente, ha advertido a los aliados que "si la OTAN hace lo que yo digo, la guerra terminará rápidamente y se salvarán todas esas vidas. Si no, estaríais haciéndome perder el tiempo y el dinero de Estados Unidos".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Más Noticias
- El FBI registra la vivienda y el coche del asesino de Charlie Kirk y descarta la existencia de cómplices
- Mueren de hambre otros siete palestinos y más de 250.000 han abandonado Ciudad de Gaza, según el Ejército israelí
- Protestas en Estados Unidos en rechazo al despliegue de fuerzas de seguridad y redadas antiinmigrantes
Publicidad