Américo Grazia tiene tres costillas rotas, una herida en la cabeza de nueve centímetros de largo y moretones por todo el cuerpo como consecuencia del ataque al Parlamento de Venezuela. Perdió el conocimiento debido a las patadas que recibió, aunque cree que el golpe final se lo dieron con "un tubo".

El diputado venezolano asegura que ahora está más decidido que nunca a seguir luchando por la democracia en Venezuela: "Estoy recuperado y listo para seguir en esta lucha que no tiene otro final que no sea el de cambiar a Venezuela hacia una nueva democracia y hacia la libertad".

En cuanto a la violencia en la Cámara, señala que comenzó cuando empezaron a agredir al diputado Armas y fue cuando él intervino. Este es el motivo por el que también le atacaron a él hasta que intercedió otra diputada para que dejaran de golpearle.

"Quiero que alguien me responda a qué nos estamos enfrentando"

Por otro lado, Grazia se queja de que les quitaron el derecho a tener pasaporte diplomático y ahora les han quitado el derecho de tener su propio pasaporte como venezolano. "Si eso no es exclusión y no es dictadura, yo quiero que alguien me responda a qué nos estamos enfrentando y cómo nos estamos enfrentando", clama.

Además, denuncia que todos los muertos en las protestas, en su mayoría jóvenes, no pueden ser en vano y que señala que "merece la pena ayudar porque nuestro pueblo está comiendo de basura" y su pueblo no se puede quedar de brazos cruzados al ver que los venezolanos enfermos se están muriendo por no tener sus medicinas.

Por todo ello, ha agradecido entre lágrimas a Antena 3 su labor de información respecto a la situación del país, agradecimiento que ha extendido al resto de españoles y la comunidad internacional.