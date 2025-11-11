La Unión Europea creará una división de inteligencia bajo el mando de la presidenta de la Comisión Europea

La invasión de Ucrania por parte de Rusia y las advertencias del presidente Trump sobre la reducción del apoyo estadounidense a la seguridad europea han llevado a la UE a replantearse sus capacidades de seguridad propias e iniciar su mayor campaña de rearme desde la Guerra Fría. Y los servicios de inteligencia son un elemento imprescindible de dicha estrategia. Una de las personas implicadas dijo al Financial Times: “Los servicios de inteligencia de los Estados miembros de la UE saben mucho. La Comisión sabe mucho. Necesitamos una mejor manera de aunar toda esa información y ser eficaces y útiles para nuestros socios. En inteligencia, hay que dar para recibir”.

El movimiento contaría con la oposición de altos funcionarios del servicio diplomático de la Unión Europea, que temen que se dupliquen tareas y ven su futuro amenazado. El plan no ha sido comunicado formalmente aún a los 27 estados miembros. Un portavoz de la Comisión Europea declaró al Financial Times que se está "examinando cómo fortalecer sus capacidades de seguridad e inteligencia. Como parte de ese enfoque, la creación de una célula específica está siendo considerada". Esta célula dependería directamente de la presidenta, Ursula von der Leyen.

Hay reticencias

Compartir inteligencia es desde hace tiempo un asunto espinoso dentro de la Unión Europea. Países con una gran capacidad de espionaje como Francia se muestran recelosos de compartir sus conocimientos con gobiernos abiertamente prorrusos como el de Hungría. Pero también las advertencias constantes del presidente Trump sobre su intención de reducir el apoyo militar y de inteligencia a Europa han acentuado el deseo de dejar de depender de Estados Unidos. La Comisión ya cuenta con un organismo, el Intcen (Centro de Inteligencia y Situación) que depende del Servicio Exterior y cuyo cometido podría verse ahora sobrepasado por esta nueva iniciativa.

