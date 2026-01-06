Un testigo de la declaración de Nicolás Maduro: "Se enojó y le responde 'yo soy un hombre de Dios'"

"Happy New Year", fue lo que dijo Nicolás Maduro, hasta en tres ocasiones, cuando entró en la sala del tribunal de Manhattan donde iba a ser juzgado. Posteriormente comienza a observar a los presentes que iban a presenciar lo que iba a ser su declaración ante el juez tras ser acusado por narcoterrorismo.

Antena 3 Noticias ha hablado con un testigo que estaba sentado justamente detrás de Maduro y su mujer, Cilia Flores. Nada más entrar a la sala el venezolano comenzó a decir 'Feliz año nuevo', en inglés, rechazó las manos de los marshall -aquellos que lo custodian para llevarlo ante el juez- y saludó a sus abogados. Cuenta que la pareja tuvo tres defensas en la audiencia.

El juez Alvin Hellerstein comenzó con el protocolo y le preguntó si era Nicolás Maduro Moros, una respuesta que debe ser 'sí o no'. Sin embargo, el venezolano, "con muchísima seguridad", le responde que es "presdiente de Veenzuela, fui sacado ilegalmente de mi país, yo soy un prisionero de guerra y me acojo a la Convención de Viena. Yo soy Nicolás Maduro Moros".

El testigo explica que el juez no entendía "lo que estaba diciendo". Este conocía lo que decía Maduro a través de un intérprete "y cuando empezó a escuchar lo que estaba diciendo, le paró en seco y le dijo "espera, yo no le he preguntado definiciones, ponme asiento, póngase de pie. Responda a la pregunta, ¿usted es Nicolás Maduro Moros?"". Tras esto, el venezolano "entiende la autoridad del juez", asegura, que añade que afirmó serlo. A partir de ahí "su rostro cambia y empieza a mirar hacia abajo, a los lados, como un poco confundido o asimilando el momento".

"Yo creo que hay un cambio impactante de lo que fue el desarrollo de la audiencia y lo que pasó después", explica. El testigo cuenta que Maduro comenzó a tomar notas, "pero por un momento interrumpía murmurándoles preguntas" a sus abogados: "Yo lo puede percibir porque estaba muy cerca. Le murmuraba, le comentaba y el abogado estaba incómodo".

Fue entonces cuando el testigo vio "a un Maduro que sí empezó a asimilar lo que estaba ocurriendo y empezó a ponerse un poco nervioso", lo cual, dice que condicionó, "lo que fueron sus respuestas posteriores".

El caso de Cilia Flores

Sin embargo, asegura que el caso de su mujer, Cilia Flores, es diferente, tal vez porque "es abogada de carrera y le daba una capacidad de entender un poco los términos legales". A diferencia de su esposo, ella "no hizo ningún tipo de comentarios, miró hacia abajo y se sentó mirándose abajo". Intentó hacer contacto visual con ella, pero "fue muy difícil".

En cuanto al estado de salud de los dos capturados, el testigo cuenta que Flores "tenía una cubrita por encima de la ceja", aunque no vio "el rostro malobrado", acara que "fue poco" lo que pudo observar su cara. Mientras que Maduro dice que no lo vio cojear "ni parándose con dificultad". Aunque cuando abandonan la sala sin cámaras "de pronto el dolor se le hace más fuerte".

Intervención

No obstante, el momento más llamativo de la audiencia fue la intervención de una persona, hasta en dos ocasiones: "Hizo un primer gesto cuando él se quedó inocente, cuando se quedó no culpable, pero en un trascendió los guardias se aproximaron a él y le advirtieron que si lo volvía a hacer podía ser detenido".

Cuando terminó y Maduro se disponía a salir "esta persona le grita pagarás por todo lo que has hecho". El venezolano "se enojó", pero no se quedó callado y "le responde diciéndole una frase que yo no logré captar desde el inicio", apunta el testigo, "pero luego le dice yo soy un hombre de Dios" y finaliza diciéndole "algo así como soy el presidente de Venezuela , yo soy un hombre de Dios".

La persona replica al venezolano diciéndole que no lo es y posteriormente las autoridades lo detienen. El testigo afirma que "Maduro quiere replicar de nuevo, contrarréplica, y se le ve que se abstiene a hacerlo porque creo yo que estaba arropado por el momento y por lo que estaba pasando, entonces no fue posible para él como articular una contrarréplica de esa respuesta que le había dado esta persona, y así quedó, y luego salió de la sala".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.