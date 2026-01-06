Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Groenlandia

Los líderes europeos reivindican la soberanía de Groenlandia frente a las amenazas de Trump con la firma de un documento

Europa en bloque se posiciona frente a Donald Trump y los líderes de los principales países ratifican un texto defendiendo el respeto a Groenlandia y Dinamarca, como únicos actores válidos para definir el futuro del territorio que representa la mayor isla del Mundo.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen

Los líderes europeos reivindican la soberanía de Groenlandia frente a las amenazas de Trump con la firma de un documento | EFE

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Los jefes de Gobierno de Francia, Alemania, España, Italia, Polonia, Dinamarca y Reino Unido, han firmado una carta en la que hacen oficial su apoyo a Groenlandia como territorio autónomo del Reino de Dinamarca. En el texto, los representantes de los países firmantes piden respeto a la soberanía de la isla. Desde las garantías de "los principios de la Carta de las Naciones Unidas" hacia la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

Señalan como único responsable del porvenir de Groenlandia a sus habitantes: "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia", recordando al mismo tiempo que ambos territorios forman parte de la OTAN.

Coincidiendo con la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Mette Frederiksen y Donald Tusk, insisten con la firma de este documento en que la seguridad del Atlántico Norte "es una prioridad clave" y que "los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos". Reiteran que esa seguridad debe alcanzarse "de manera colectiva" por todos los aliados de la OTAN, "incluido Estados Unidos", en lo que parece una respuesta a las manifestaciones de Donald Trump sobre una hipotética adhesión de Groenlandia por parte de los norteamericanos con el pretexto de la "seguridad nacional" y las amenazas de presencia constante de numerosos "barcos rusos y chinos".

En el marco de esa escalada de tensiones entre los históricos aliados el presidente de EEUU hacía unas afirmaciones poco serias burlándose de las medidas tomadas desde Europa: "Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más".

Movilización nórdica

En un primer momento fueron los países escandinavos y bálticos quienes manifestaron su apoyo incondicional a su inmediato vecino del sur. Varias manifestaciones tuvieron lugar en su capitales y también se pronunciaron sus líderes. Alexander Stubb, presidente de Finlandia, ha defendido que "nadie decide sobre Groenlandia y sobre Dinamarca, salvo Groenlandia y Dinamarca por sí mismas". Su homólogo den Letonia, Edgars Rinkevics, ha señalado en redes sociales que "Dinamarca es una democracia sólida y un aliado confiable de la OTAN. Groenlandia es parte integral del Reino de Dinamarca. Al comprender las legítimas necesidades de seguridad de Estados Unidos, creo que estas pueden abordarse mediante un diálogo directo entre Dinamarca y Estados Unidos y dentro del marco de defensa colectiva".

Los aliados europeos afirman que están "intensificando sus esfuerzos" y recalcan una responsabilidad "colectiva, en coordinación con todos los aliados de la OTAN" para defender unos principios universales que no dejarán de defender. Definen a Estados Unidos como "un socio esencial" de Dinamarca, aludiendo al acuerdo de defensa firmado entre ambos países en 1951.

La voz de Groenlandia

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, por su parte suscribía lo manifestado por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. A través de Facebook ha rechazado firmemente las amenazas procedentes desde la administración Trump: "Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión".

Al mismo tiempo que defendía la independencia y soberanía de Groenlandia, Nielsen dejaba la puerta abierta a las conversaciones fluidas con Washington.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alemania sufre su apagón más largo desde la II Guerra Mundial: 25.000 casas siguen sin luz desde el sábado

Apagón en Alemania

Publicidad

Mundo

Protestas en Irán tras la devaluación de la moneda y el deterioro económico

Al menos 29 muertos en las protestas de Irán tras la devaluación de la moneda

Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

Denuncian detenciones a decenas de periodistas en Venezuela mientras aumenta la tensión

Apagón en Alemania

Alemania sufre su apagón más largo desde la II Guerra Mundial: 25.000 casas siguen sin luz desde el sábado

La primera ministra danesa Mette Frederiksen
Groenlandia

Los líderes europeos reivindican la soberanía de Groenlandia frente a las amenazas de Trump con la firma de un documento

Rinden homenaje a los fallecidos en Crans-Montana
Incendio Nocheviaeja

La seguridad del bar de Crans Montana donde se produjo el incendio en Nochevieja no pasaba controles desde hace cinco años

Buscan los restos del barco naufragado en Indonesia
Indonesia

Hallan el cuerpo de un niño en la zona donde naufragó barco con una familia española en Indonesia

Todo apunta a que sería el cuerpo de uno de los menores.

Trump asegura que no habrá elecciones en Venezuela en los próximos 30 días
Venezuela

¿Por qué Donald Trump apuesta por Delcy Rodríguez? Las claves del plan del presidente de EEUU

En una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, Trump ha ampliado detalles sobre cómo piensa hacerse cargo de esa gestión estadounidense de Venezuela que anunció el sábado día 3 para sorpresa del mundo.

Nuevos disparos y detonaciones en Caracas

Disparos y detonaciones en los alrededores del Palacio de Miraflores de Caracas en una nueva noche de tensión en Venezuela

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA

Última hora de la situación de Venezuela hoy 6 de enero en directo: Trump, sobre el ataque a Venezuela: "Sabían que íbamos y aún así estaban desprotegidos"

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez.

Delcy Rodríguez, el "tigre" de Maduro y ministra de Hidrocarburos responsable del petróleo en Venezuela

Publicidad