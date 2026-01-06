Los líderes europeos reivindican la soberanía de Groenlandia frente a las amenazas de Trump con la firma de un documento

Los jefes de Gobierno de Francia, Alemania, España, Italia, Polonia, Dinamarca y Reino Unido, han firmado una carta en la que hacen oficial su apoyo a Groenlandia como territorio autónomo del Reino de Dinamarca. En el texto, los representantes de los países firmantes piden respeto a la soberanía de la isla. Desde las garantías de "los principios de la Carta de las Naciones Unidas" hacia la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

Señalan como único responsable del porvenir de Groenlandia a sus habitantes: "Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia", recordando al mismo tiempo que ambos territorios forman parte de la OTAN.

Coincidiendo con la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Mette Frederiksen y Donald Tusk, insisten con la firma de este documento en que la seguridad del Atlántico Norte "es una prioridad clave" y que "los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos". Reiteran que esa seguridad debe alcanzarse "de manera colectiva" por todos los aliados de la OTAN, "incluido Estados Unidos", en lo que parece una respuesta a las manifestaciones de Donald Trump sobre una hipotética adhesión de Groenlandia por parte de los norteamericanos con el pretexto de la "seguridad nacional" y las amenazas de presencia constante de numerosos "barcos rusos y chinos".

En el marco de esa escalada de tensiones entre los históricos aliados el presidente de EEUU hacía unas afirmaciones poco serias burlándose de las medidas tomadas desde Europa: "Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más".

Movilización nórdica

En un primer momento fueron los países escandinavos y bálticos quienes manifestaron su apoyo incondicional a su inmediato vecino del sur. Varias manifestaciones tuvieron lugar en su capitales y también se pronunciaron sus líderes. Alexander Stubb, presidente de Finlandia, ha defendido que "nadie decide sobre Groenlandia y sobre Dinamarca, salvo Groenlandia y Dinamarca por sí mismas". Su homólogo den Letonia, Edgars Rinkevics, ha señalado en redes sociales que "Dinamarca es una democracia sólida y un aliado confiable de la OTAN. Groenlandia es parte integral del Reino de Dinamarca. Al comprender las legítimas necesidades de seguridad de Estados Unidos, creo que estas pueden abordarse mediante un diálogo directo entre Dinamarca y Estados Unidos y dentro del marco de defensa colectiva".

Los aliados europeos afirman que están "intensificando sus esfuerzos" y recalcan una responsabilidad "colectiva, en coordinación con todos los aliados de la OTAN" para defender unos principios universales que no dejarán de defender. Definen a Estados Unidos como "un socio esencial" de Dinamarca, aludiendo al acuerdo de defensa firmado entre ambos países en 1951.

La voz de Groenlandia

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, por su parte suscribía lo manifestado por la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. A través de Facebook ha rechazado firmemente las amenazas procedentes desde la administración Trump: "Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión".

Al mismo tiempo que defendía la independencia y soberanía de Groenlandia, Nielsen dejaba la puerta abierta a las conversaciones fluidas con Washington.

