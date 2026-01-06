Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Enfermedad

La cantante Jesy Nelson revela que sus hijas padecen una grave enfermedad: "Nunca podrán caminar"

La exintegrante de Little Mix explica que sus bebés, de ocho meses, han iniciado tratamiento tras ser diagnosticadas de atrofia muscular espinal tipo 1.

La cantante Jesy Nelson revela que sus hijas padecen una grave enfermedad: &quot;Nunca podr&aacute;n caminar&quot;

La cantante Jesy Nelson revela que sus hijas padecen una grave enfermedad: "Nunca podrán caminar"@jeynelson

Publicidad

La cantante británica Jesy Nelson ha compartido públicamente uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar que sus dos hijas, Ocean Jade y Story Monroe, de ocho meses, han sido diagnosticadas de atrofia muscular espinal (AME) tipo 1. La artista, que se convirtió en madre en mayo junto a su pareja, el músico Zion Foster, ha explicado que ambas bebés ya han comenzado el tratamiento, aunque la enfermedad conlleva graves secuelas permanentes.

Nelson dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde relató el proceso que condujo al diagnóstico y la evolución de los primeros síntomas. Según explicó, las señales iniciales pasaron desapercibidas durante meses, en parte por la condición prematura de las niñas.

Las pruebas médicas

"Hace unos meses, mi madre notó que las niñas no movían tanto las piernas como deberían y, en ese momento, no me preocupó mucho porque, al ser prematuras, los médicos me dijeron que no comparara a mis bebés con otros niños", relató la cantante. En un primer momento, los profesionales sanitarios restaron importancia a esas señales y recomendaron observar la evolución con el paso del tiempo.

Sin embargo, con el crecimiento de las bebés comenzaron a aparecer otros síntomas. "Algunos signos aparecieron un poco más tarde, como que les costaba alimentarse con frecuencia", explicó Nelson. Tras acudir de nuevo a consulta, la respuesta inicial fue tranquilizadora, aunque los problemas persistieron, lo que llevó a realizar nuevas pruebas más exhaustivas.

Los exámenes médicos confirmaron que ambas niñas padecen atrofia muscular espinal tipo 1, también conocida como enfermedad de Werdnig-Hoffmann. La cantante describió el diagnóstico como "la enfermedad más grave que un bebé puede tener" y explicó su evolución: "Básicamente, con el tiempo, va matando todos los músculos". Según detalló, sin tratamiento temprano la esperanza de vida no suele superar los dos años.

La AME tipo 1 es una enfermedad genética que provoca una debilidad muscular progresiva desde los primeros meses de vida, afectando a la movilidad, la respiración y la deglución. En este contexto, Nelson subrayó la importancia de haber iniciado el tratamiento de forma inmediata.

Tratamiento

"El tiempo es esencial y las hemos puesto en tratamiento enseguida", afirmó la artista. Los médicos les han advertido de que, previsiblemente, las niñas "nunca podrán caminar ni recuperarán la fuerza de sus músculos", por lo que convivirán con una discapacidad permanente. Aun así, Nelson expresó su determinación de no rendirse ante el pronóstico: "Siempre tendrán discapacidad, aunque yo sé que, con la ayuda adecuada, ellas harán cosas que nunca se han hecho".

La cantante ha querido visibilizar la enfermedad y el impacto que tiene en las familias, compartiendo su experiencia con sus seguidores y poniendo el foco en la importancia del diagnóstico precoz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Denuncian detenciones a decenas de periodistas en Venezuela mientras aumenta la tensión

Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

Publicidad

Mundo

Un testigo de la declaración de Nicolás Maduro

Un testigo de la declaración de Nicolás Maduro: "Se enojó y le responde 'yo soy un hombre de Dios'"

La cantante Jesy Nelson revela que sus hijas padecen una grave enfermedad: "Nunca podrán caminar"

La cantante Jesy Nelson revela que sus hijas padecen una grave enfermedad: "Nunca podrán caminar"

Estados Unidos borra la referencia a Maduro como líder del Cartel de los Soles en su nueva imputación

Estados Unidos borra la referencia a Maduro como líder del Cartel de los Soles en su nueva imputación

Nicolás Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura el 3 de enero de 2026, en Nueva York
Declaración Maduro

Actitud desafiante y notas en una libreta, así fue la declaración de Maduro ante el juez: "Estoy secuestrado"

Protestas en Irán tras la devaluación de la moneda y el deterioro económico
Protestas Irán

Al menos 29 muertos en las protestas de Irán tras la devaluación de la moneda

Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana
Detenciónes Venezuela

Denuncian detenciones a decenas de periodistas en Venezuela mientras aumenta la tensión

Las detenciones tuvieron lugar en el interior e inmediaciones de la Asamblea de Venezuela.

Apagón en Alemania
Alemania

Alemania sufre su apagón más largo desde la II Guerra Mundial: 25.000 casas siguen sin luz desde el sábado

Las autoridades atribuyen el suceso al ataque de un grupo anarquista.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen

Los líderes europeos reivindican la soberanía de Groenlandia frente a las amenazas de Trump con la firma de un documento

Rinden homenaje a los fallecidos en Crans-Montana

La seguridad del bar de Crans Montana donde se produjo el incendio en Nochevieja no pasaba controles desde hace cinco años

Buscan los restos del barco naufragado en Indonesia

Hallan el cuerpo de uno de los niños españoles desaparecidos en el naufragio de Indonesia

Publicidad