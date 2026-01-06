Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estados Unidos borra la referencia a Maduro como líder del Cartel de los Soles en su nueva imputación

Esta acusación, ahora borrada, era uno de los argumentos repetidos por Donald Trump para justificar las operación militar sobre Venezuela.

Daniel Caballero
Publicado:

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado gran parte de las referencias al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. En el documento actualizado, Maduro ya no es señalado como líder de la organización de narcotráfico, que ahora se describe como un "sistema de clientelismo".

Esta acusación fue formulada por gran jurado estadounidense en 2020 y afirmaba que Maduro "ayudó a gestionar y, en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela", argumentos que el expresidente Donald Trump utilizó para justificar operaciones en el Caribe.

Washington también había acusado a la cúpula del Cartel de los Soles de colaborar con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa en una conspiración para enviar drogas a Estados Unidos. No obstante, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía tras la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas por fuerzas estadounidenses, se suaviza el lenguaje del documento anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización concreta.

Aun así, se mantienen las acusaciones contra Maduro por tráfico de drogas. El texto revisado indica que el mandatario "participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes". También se señala que estas ganancias fluyen hacia funcionarios corruptos que "operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cartel de los Soles". Esta es una de las pocas menciones al grupo en el documento, cuyo nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos.

La justificación del ataque

Esto choca directamente con las declaraciones públicas de Trump, quien indicó que la operación militar contra Maduro forma parte de una ofensiva más amplia cuyo objetivo incluye, entre otros, "descabezar" el Cartel de los Soles. En 2025, Estados Unidos designó oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, después de haberlo catalogado previamente como grupo terrorista global especialmente designado.

La medida recibió apoyo de gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, mientras que Venezuela y Cuba la rechazaron, calificándola de "invento de la CIA" o "fetiche" de Washington. Analistas y expertos en Venezuela han cuestionado la existencia real del grupo como una red organizada de narcotráfico.

