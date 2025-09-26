Detenidos dos menores por presunto espionaje a favor de Rusia en La Haya

Dos jóvenes de 17 años han sido detenidos en Países Bajos acusados de haber sido reclutados para labores de espionaje a favor de Rusia. Los jóvenes, ambos estudiantes de secundaria, han sido señalados por la agencia neerlandesa de inteligencia AVID y detenidos tras una ardua investigación que destapó actividades sospechosas en lugares estratégicos de La Haya, como las sedes de Europol, Eurojust y la embajada de Canadá.

Espionaje con 'wifi-sniffer' en zonas sensibles

Según publicó el diario 'De Telegraf' y ha recogido EFE, uno de los adolescentes recorrió en agosto una ruta cerca de Europol, Eurojust y la embajada de Canadá con un 'wifi-sniffer', capaz de mapear redes wifi e interceptar datos. En concreto, esta herramienta permite identificar redes inalámbricas en edificios cercanos e interceptar información. Ambos habrían sido contactados por un grupo de Telegram a través de un supuesto hacker vinculado a Rusia, que les encomendó trabajos de exploración digital en lugares estratégicos de La Haya.

El juez de instrucción decidió mantener a uno de los sospechosos bajo prisión preventiva durante 14 días, mientras que el otro quedó en arresto domiciliario con un brazalete electrónico. La Fiscalía justificó la dureza de las medidas por la gravedad de las sospechas.

Padres en shock y miedo a una nueva tendencia

El padre de uno de los menores relató al diario que su hijo fue detenido por al menos ocho agentes encapuchados mientras hacía deberes en casa: "Preparamos a los hijos contra peligros como fumar, alcohol o drogas, pero no para esto. ¿Quién lo imaginaría?", declaró. El padre describió al joven como un aficionado a los videojuegos y al mundo del hacking, pero sin interés en la política ni tendencias extremistas.

Aunque el caso es inédito en Países Bajos, en Alemania ya se han registrado intentos de reclutamiento de adolescentes para tareas de sabotaje o filmación de infraestructuras, conocidos como "agentes desechables".

Desde mayo, Países Bajos cuenta con una ley reforzada contra la injerencia extranjera que contempla penas de hasta ocho años de cárcel por colaborar encubiertamente con una potencia en perjuicio de los intereses nacionales.

La Haya, sede de instituciones como Europol, Eurojust, a Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), entre otros, ha sido en los últimos años objetivo de operaciones de espionaje vinculadas a Rusia e Israel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com