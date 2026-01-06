Actitud desafiante y notas en una libreta, así fue la declaración de Maduro ante el juez: "Estoy secuestrado"

Por vía aérea y terrestre, así fue el estricto operativo de seguridad para trasladar a Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, al Tribunal Federal Daniel Patrick. Abandonaron el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York para coger el helicóptero que aterrizó en el helipuerto del Downtown de Manhattan y coger una camioneta para enfrentarse a las acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

A las 12 de mediodía (hora en Nueva York) estaban citados en el tribunal federal de Manhattan para declarar ante el juez tras haber sido capturados en la madrugada del pasado sábado por las tropas estadounidenses en la capital venezolana, en Caracas.

Con rostro sonriente, el venezolano entró en la sala donde se encontraba el juez de 92 años, Alvin Hellerstein. Fueron 35 minutos donde Maduro no dejó de tomar notas en una libreta de color amarillo que, posteriormente, pidió que permaneciese con él en su celda en la cárcel de Brooklyn.

Durante su declaración protestaba, manifestaba ser "el presidente de Venezuela" y aseguraba que se encontraba "secuestrado" además de considerarse un "prisionero de guerra". Ante tales palabras, el juez tuvo que interrumpirle. Finalmente, tanto él como su mujer se declararon "no culpables" y regresaron a la prisión. La próxima cita judicial tendrá lugar el martes 17 de marzo.

Sin embargo, la actitud del venezolano ante el tribunal dio de que hablar. Con una expresión neutra pero inquieto, se mostraba desafiante con Hellerstein. El presidente de Abogados judiciales costa este y exfiscal federal, Neama Rahmani, no cree que "se pueda llegar a un acuerdo, especialmente por Maduro" y "su actitud desafiante". Así mismo asegura que "cualquier declaración de culpabilidad equivaldría a una cadena perpetua".

Décadas entre rejas

Ante el tribunal, Maduro dijo haber sido "secuestrado". Pero a pesar de que "hubiera sido secuestrado igualmente según el derecho internacional", Rahmani asegura que "no afecta a su procesamiento en Estados Unidos".

El venezolano podría pasar décadas entre rejas, ya que en el país norteamericano "es el gobernante ilegítimo" y no lo consideran un jefe de Estado. Se le acusa de cuatro delitos: Narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros por armas de guerra que "conlleva una pena mínima obligatoria de 30 años", explica Rahmani.

Atención médica

Los abogados de Maduro y Flores solicitaron la atención de un especialista médica debido a que tenían "problemas de salud". No obstante, la defensa de la mujer fue más allá y comunicó al tribunal que su cliente "sufrió lesiones importantes durante su secuestro", añadiendo que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas, solicitando así una radiografía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.