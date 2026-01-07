Donald Trump no descarta usar al Ejército para hacerse con Groenlandia: "Es siempre una opción"

Tras Venezuela... ¿Groenlandia? Parece que es el nuevo objetivo, a la vez que viejo 'capricho', del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La realidad es que no se trata de la primera vez que Trump muestra su interés en hacerse con este territorio.

La Casa Blanca ha expresado claramente en un comunicado que no descarta comprar la isla, ni usar la fuerza para conseguirla. Tanto Trump como su gabinete estudian "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia, lo que incluye incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

"El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", reza el comunicado remitido por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, recogido por los medios norteamericanos.

Una posición inédita

Este podría ser el siguiente paso tras la operación en Venezuela, la posibilidad de que Trump se anexione Groenlandia, de soberanía danesa, por tanto, parte de la OTAN de la que también es miembro Estados Unidos. En caso de que esto ocurra, nos encontraríamos ante una posición inédita, la de que un país miembro de la Alianza atacaría a otro miembro de la Alianza para robarle una parte de su territorio.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advierte que cualquier ataque estadounidense contra Groenlandia podría significar el fin de la OTAN. Tanto autoridades danesas como groenlandesas han reclamado respeto por la soberanía y el derecho internacional ante las insinuaciones de Trump de que Estados Unidos "necesita" el territorio por razones de seguridad.

Groenlandia

La isla de Groenlandia es más grande que México, cuatro veces el tamaño de España. Solo la habitan 60.000 personas. Estados Unidos ya dispone de una base militar allí, de manera que le resultaría muy fácil hacerse con el control de Groenlandia.

Groenlandia rechaza la idea de ser parte de Estados Unidos, mientras que líderes europeos, incluidos los de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido, respaldaron a Copenhague al afirmar que la isla "pertenece a su pueblo", por lo que solo el pueblo y Dinamarca pueden decidir su futuro.

