Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Indonesia

Hallan el cuerpo de un niño en la zona donde naufragó barco con una familia española en Indonesia

Todo apunta a que sería el cuerpo de uno de los menores.

Buscan los restos del barco naufragado en Indonesia

Buscan los restos del barco naufragado en IndonesiaEFE

Publicidad

Los equipos de rescate han encontrado otro cuerpo en la misma zona donde se produjo el naufragio del barco con una familia española en Indonesia. Aún se denocen los datos.

Este sería el tercer cuerpo sin vida hallado después del segundo recuperado este domingo. Todo apunta a que puede ser uno de los menores ya que el cadáver es de un niño. Ha sido encontrado en el interior del pedio del barco.

El aviso fue dado por varios pescadores de la zona y el cuerpo fue recuperado alrededor de las 14.30 hora local, seis horas menos en España.

Las autoridades indonesias afrontan lo que previsiblemente será la penúltima jornada del operativo de búsqueda, que ha sido ampliado en dos ocasiones. La operación se centra en localizar a los miembros de una familia valenciana cuyo barco naufragó el pasado 26 de diciembre en aguas próximas al Parque Nacional de Komodo. En estos momentos, dos menores de 9 y 10 años continúan desaparecidos, mientras que dos personas lograron sobrevivir y ya se han recuperado dos cuerpos sin vida.

El pasado domingo, los equipos de rescate hallaron el cadáver del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF. Días antes, las labores de búsqueda permitieron recuperar también el cuerpo de una menor española, lo que elevó a dos el número de víctimas mortales localizadas hasta el momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Delcy Rodríguez, el "tigre" de Maduro y ministra de Hidrocarburos responsable del petróleo en Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez.

Publicidad

Mundo

Flores cerca del bar

La seguridad del bar de Crans Montana donde se produjo el incendio en Nochevieja no pasaba controles desde hace cinco años

Buscan los restos del barco naufragado en Indonesia

Hallan el cuerpo de un niño en la zona donde naufragó barco con una familia española en Indonesia

Trump asegura que no habrá elecciones en Venezuela en los próximos 30 días

¿Por qué Donald Trump apuesta por Delcy Rodríguez? Las claves del plan del presidente de EEUU

Nuevos disparos y detonaciones en Caracas
VENEZUELA

Disparos y detonaciones en los alrededores del Palacio de Miraflores de Caracas en una nueva noche de tensión en Venezuela

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA
Venezuela

Última hora de la situación de Venezuela hoy 5 de enero en directo: España reclama la liberación de los presos políticos a Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez.
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, el "tigre" de Maduro y ministra de Hidrocarburos responsable del petróleo en Venezuela

Rodríguez ha jurado este lunes su cargo como presidenta interina de Venezuela.

Delcy Jura
Venezuela

Delcy Rodríguez jura el cargo como presidenta interina de Venezuela: "Juro por Hugo Chávez"

La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela se convierte en presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Dan Caine, en una declaración en Mar-a-Lago tras la captura de Maduro

Un equipo de la CIA se infiltró en el entorno de Maduro: Averiguaron "cómo se movía, qué comía y qué vestía"

Imagen de archivo de María Corina Machado

María Corina Machado agradece a Trump su "firmeza" y asegura que Venezuela será "el principal aliado" de EEUU

Rafael Calduch, catedrático emérito en Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela en Espejo Público

En Venezuela habría "una red amplia de militares" capaces de generar una "guerra de guerrillas", según los expertos

Publicidad