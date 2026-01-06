Hallan el cuerpo de un niño en la zona donde naufragó barco con una familia española en Indonesia

Los equipos de rescate han encontrado otro cuerpo en la misma zona donde se produjo el naufragio del barco con una familia española en Indonesia. Aún se denocen los datos.

Este sería el tercer cuerpo sin vida hallado después del segundo recuperado este domingo. Todo apunta a que puede ser uno de los menores ya que el cadáver es de un niño. Ha sido encontrado en el interior del pedio del barco.

El aviso fue dado por varios pescadores de la zona y el cuerpo fue recuperado alrededor de las 14.30 hora local, seis horas menos en España.

Las autoridades indonesias afrontan lo que previsiblemente será la penúltima jornada del operativo de búsqueda, que ha sido ampliado en dos ocasiones. La operación se centra en localizar a los miembros de una familia valenciana cuyo barco naufragó el pasado 26 de diciembre en aguas próximas al Parque Nacional de Komodo. En estos momentos, dos menores de 9 y 10 años continúan desaparecidos, mientras que dos personas lograron sobrevivir y ya se han recuperado dos cuerpos sin vida.

El pasado domingo, los equipos de rescate hallaron el cadáver del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF. Días antes, las labores de búsqueda permitieron recuperar también el cuerpo de una menor española, lo que elevó a dos el número de víctimas mortales localizadas hasta el momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.