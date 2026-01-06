Denuncian detenciones a decenas de periodistas en Venezuela mientras aumenta la tensión

Durante la tarde del cinco de enero, en Caracas se han vivido momentos de sobresaltos. Agentes de la escolta presidencial disparó contra drones no autorizados en cielo venezolano. El nuevo Gobierno ha ordenado arrestar a todo aquel que apoye a Estados Unidos. Sin embargo, la policía del régimen también tienen otros "objetivos". Es el caso de losperiodistas que se encuentran en las inmediaciones de la Asamblea Venezolana.

Durante el lunes se celebró el inicio de la legislatura 2026-2031, donde Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela y el chavista Jorge Rodríguez fue reelegido como jefe del Parlamento. En las puertas se concentraban decenas de periodistas. 14 de ellos han sido detenidos por las autoridades, la mayoría trabajan en agencias y medios internacionales, excepto uno que pertenecía a un medio nacional.

La primera noticia corrió a cargo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció la detención de, al menos, diez periodistas. A través de su cuenta de 'X' informó que tres de ellos habían sido puestos en libertad, instando a las autoridades a que el resto fuesen liberados "inmediatamente". .

Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) se pronunció sobre lo sucedido, señalando que "mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la vulneración sistemática de derechos fundamentales", "no es posible avanzar hacia una transición democrática".

Bloquearon medios de comunicación

Más tarde, mediante un comunicado, exigió la liberación de decenas de periodistas detenidos "de manera injusta y arbitraria" porque estaban ejerciendo su labor informativa. Aunque no solamente arrestaron a personas, también bloquearon a más de 60 medios de comunicación, lo que el colegio consideró que era una "forma de censura estructural que restringe el pluralismo informativo".

Por ello exigen que el Estado garantice "condiciones reales de seguridad para periodistas y medios de comunicación" con el objetivo de que "puedan cubrir hechos de interés público sin represalias, persecución ni criminalización".

También insistió en que liberasen a los trabajadores de prensa detenido y desbloqueen los medios de comunicación que fueron "censurados" en Internet. Finalmente comunicaron que "13 fueron liberados, sin haber sido presentados, y uno deportado"

