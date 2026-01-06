Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Detenciónes Venezuela

Denuncian detenciones a decenas de periodistas en Venezuela mientras aumenta la tensión

Las detenciones tuvieron lugar en el interior e inmediaciones de la Asamblea de Venezuela.

Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana | EUROPAPRESS

Publicidad

Durante la tarde del cinco de enero, en Caracas se han vivido momentos de sobresaltos. Agentes de la escolta presidencial disparó contra drones no autorizados en cielo venezolano. El nuevo Gobierno ha ordenado arrestar a todo aquel que apoye a Estados Unidos. Sin embargo, la policía del régimen también tienen otros "objetivos". Es el caso de losperiodistas que se encuentran en las inmediaciones de la Asamblea Venezolana.

Durante el lunes se celebró el inicio de la legislatura 2026-2031, donde Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela y el chavista Jorge Rodríguez fue reelegido como jefe del Parlamento. En las puertas se concentraban decenas de periodistas. 14 de ellos han sido detenidos por las autoridades, la mayoría trabajan en agencias y medios internacionales, excepto uno que pertenecía a un medio nacional.

La primera noticia corrió a cargo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció la detención de, al menos, diez periodistas. A través de su cuenta de 'X' informó que tres de ellos habían sido puestos en libertad, instando a las autoridades a que el resto fuesen liberados "inmediatamente". .

Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) se pronunció sobre lo sucedido, señalando que "mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la vulneración sistemática de derechos fundamentales", "no es posible avanzar hacia una transición democrática".

Bloquearon medios de comunicación

Más tarde, mediante un comunicado, exigió la liberación de decenas de periodistas detenidos "de manera injusta y arbitraria" porque estaban ejerciendo su labor informativa. Aunque no solamente arrestaron a personas, también bloquearon a más de 60 medios de comunicación, lo que el colegio consideró que era una "forma de censura estructural que restringe el pluralismo informativo".

Por ello exigen que el Estado garantice "condiciones reales de seguridad para periodistas y medios de comunicación" con el objetivo de que "puedan cubrir hechos de interés público sin represalias, persecución ni criminalización".

También insistió en que liberasen a los trabajadores de prensa detenido y desbloqueen los medios de comunicación que fueron "censurados" en Internet. Finalmente comunicaron que "13 fueron liberados, sin haber sido presentados, y uno deportado"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Hallan el cuerpo de uno de los niños españoles desaparecidos en el naufragio de Indonesia

Buscan los restos del barco naufragado en Indonesia

Publicidad

Mundo

Nicolás Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura el 3 de enero de 2026, en Nueva York

Actitud desafiante y notas en una libreta, así fue la declaración de Maduro ante el juez: "Estoy secuestrado"

Protestas en Irán tras la devaluación de la moneda y el deterioro económico

Al menos 29 muertos en las protestas de Irán tras la devaluación de la moneda

Liberados los 14 periodistas detenidos en la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

Denuncian detenciones a decenas de periodistas en Venezuela mientras aumenta la tensión

Apagón en Alemania
Alemania

Alemania sufre su apagón más largo desde la II Guerra Mundial: 25.000 casas siguen sin luz desde el sábado

La primera ministra danesa Mette Frederiksen
Groenlandia

Los líderes europeos reivindican la soberanía de Groenlandia frente a las amenazas de Trump con la firma de un documento

Rinden homenaje a los fallecidos en Crans-Montana
Incendio Nocheviaeja

La seguridad del bar de Crans Montana donde se produjo el incendio en Nochevieja no pasaba controles desde hace cinco años

El incendio dejó 40 muertos y 116 heridos. Es una de las peores tragedias de la historia moderna de Suiza.

Buscan los restos del barco naufragado en Indonesia
Indonesia

Hallan el cuerpo de uno de los niños españoles desaparecidos en el naufragio de Indonesia

La polícia ya ha confirmado que se trata de uno de los dos menores desaparecidos.

Trump asegura que no habrá elecciones en Venezuela en los próximos 30 días

¿Por qué Donald Trump apuesta por Delcy Rodríguez? Las claves del plan del presidente de EEUU

Nuevos disparos y detonaciones en Caracas

Disparos y detonaciones en los alrededores del Palacio de Miraflores de Caracas en una nueva noche de tensión en Venezuela

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA

Última hora de la situación de Venezuela hoy 6 de enero en directo: Trump, sobre el ataque a Venezuela: "Sabían que íbamos y aún así estaban desprotegidos"

Publicidad