Alemania sufre su apagón más largo desde la II Guerra Mundial: 25.000 casas siguen sin luz desde el sábado

Las autoridades atribuyen el suceso al ataque de un grupo anarquista.

Apagón en Alemania

Alemania sufre su apagón más largo desde la II Guerra Mundial: 25.000 casas siguen sin luz desde el sábado | Europa Press

Daniel Caballero
Publicado:

Alrededor de 25.000 hogares del suroeste de Berlín siguen sin electricidad por cuarto día consecutivo, tras un apagón masivo que comenzó el sábado y que se ha atribuido a un presunto sabotaje, reclamado por un grupo anarquista. Se espera que el suministro de energía se restablezca por completo el próximo jueves.

Según el operador de la red eléctrica de la región, Stromnetz Berlín, los distritos afectados incluyen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde, con alrededor de 25.500 hogares sin electricidad. Otros 20.000 hogares ya han recuperado el suministro, por lo que el apagón inicial afectó a unos 45.000 hogares.

También se ha restaurado la electricidad en los cinco hospitales de la zona, aunque cerca de 20 escuelas siguen cerradas por segundo día consecutivo, después del fin de las vacaciones de Navidad. Los trenes de cercanías de la zona han comenzado a operar nuevamente este martes, aunque aún se registran algunos retrasos. Además, en las últimas horas se ha restablecido la red móvil de emergencia, que permite realizar llamadas al 112, tras tres días sin cobertura.

Las autoridades alemanas continúan trabajando para mitigar el impacto de este apagón, y el ayuntamiento de Berlín ha anunciado que cubrirá los gastos de alojamiento en hoteles para las personas afectadas, hasta que el suministro de energía se restablezca en sus viviendas. Se han habilitado cinco refugios de emergencia donde los afectados pueden pasar la noche, calentarse y cargar sus dispositivos móviles. Además, el ejército y la policía están distribuyendo comidas calientes en varios puntos de la ciudad.

Fruto de un ataque

El apagón fue provocado por la quema de cables cerca de una central de gas, un ataque reivindicado por un grupo anarquista que ha realizado otros actos similares en los últimos años en la región. En su manifiesto, el grupo explicó que el ataque tenía motivaciones medioambientales y de lucha contra el sistema capitalista.

Este es el apagón más largo en Berlín desde el final de la Segunda Guerra Mundial, superando las 60 horas del apagón que afectó a los distritos de Treptow y Köpenick hace unos meses, también debido a un ataque incendiario.

