José Ángel Abad, sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos hace cinco años: "aún no hay consenso sobre lo que pasó"

Durante este martes se han cumplido cinco años del asalto al Capitolio durante la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden. Un capítulo en la democracia de los Estados Unidos marcado por la violencia de miles de manifestantes espoleados por el entonces presidente saliente, Donald Trump.

A día de hoy, con Trump ocupando de nuevo la Casa Blanca, aún no hay consenso entre demócratas y republicanos sobre lo que pasó ese día, en un asalto que dejó cinco muertos debido a las heridas provocadas durante los disturbios y que hasta ahora destaca por los indultos otorgados por el presidente norteamericano a los participantes.

José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3 Noticias en Estados Unidos, estuvo presente cuando el asalto al Capitolio tuvo lugar y asegura que "las imágenes todavía sobrecogen", afirma. "Lo más importante es que en el país en el que ocurrió aún no hay consenso sobre lo que de verdad pasó. En el propio Congreso hay una placa conmemorativa que rememora aquel día e intenta ser un homenaje a la seguridad que había aquel día, pero a día de hoy se encuentra escondida del público porque demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en la versión oficial y en cómo contar lo que pasó", añade.

El punto de tensión entre los dos bandos es el papel de Trump en el ataque. Los demócratas afirman que el presidente incitó a la turba a llevar a cabo el asalto. Mientras que los republicanos rechazan esa opinión y, en cambio, citan fallos de seguridad y critican al Departamento de Justicia.

Los líderes republicanos han desestimado la audiencia del martes por considerarla partidista y han mostrado poco interés en una realizar conmemoración formal. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aliado incondicional de Trump, aún no ha instalado una placa en honor a los agentes de la policía del Capitolio que defendieron el edificio ese día, a pesar de que una ley federal lo exige. Y el legislador republicano Barry Loudermilk ha argumentado que el 6 de enero se ha utilizado para promover una narrativa política contra Trump y sus aliados.

"Trump tiene el músculo y tiene la intención, pero en las elecciones de noviembre de mitad de mandato el congreso puede tener mucho que decir", comenta José Ángel Abad. "En estos años ha perdido popularidad, pero mantiene el pulso y la agenda política. Otras veces ha perdido popularidad pero tiene una base muy sólida, aún le queda mucha presidencia", concluye en referencia a que, en el caso de darse una victoria demócrata en el Congreso, podrían someter a Trump a otro 'impeachment'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.