Al menos 29 muertos en las protestas de Irán tras la devaluación de la moneda

Al menos 29 personas han perdido la vida desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se han producido en algunas provincias de Irán debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según indican organizaciones de Derechos Humanos.

La asociación de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, ha comunicado que en los siete primeros días de protestas se han registrado 29 muertes y 1.203 detenciones.

"Por noveno día consecutivo han continuado las protestas y huelgas en numerosas ciudades de Irán", ha indicado el grupo en su balance diario. "A pesar de la mayor presencia de fuerzas de seguridad, las confrontaciones en las calles y del uso de munición real en algunas zonas, el alcance geográfico de las protestas no ha disminuido", ha recalcado. "Al contrario, persisten distintas formas de protestas por todo el país", ha afirmado. En los últimos días se han producido protestas en al menos 257 lugares de 88 ciudades de 27 provincias, según HRANA.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes es la causa de las protestas, que se llevan a cabo además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, además de Israel, ha vuelto a señalar a su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a aproximadamente mil personas en el país centroasiático.

Rumores de un ataque inminente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "Les seguimos de cerca. Estados Unidos golpeará duro si siguen matando gente", declaró Donald Trump, además de advertir el pasado 2 de enero en su red social Truth Social lo siguiente "Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate". Además, asegura que están "listos y preparados para actuar".

Las autoridades de Irán han avisado este martes de que podrían tomar medidas preventivas debido al "el repunte del lenguaje amenazante y las declaraciones intervencionistas" contra el país, tras las denuncias de Estados Unidos e Israel por la represión de las protestas antigubernamentales.

El Consejo Supremo de Defensa de Irán ha afirmado que cualquier "conducta hostil" contra Teherán derivará en "una respuesta firme y proporcional", antes de subrayar que "en el marco de la autodefensa legítima, la República Islámica de Irán no se limita a responder cuando una acción ha tenido lugar", según ha asegurado la agencia iraní de noticias Mehr.

