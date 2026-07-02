Un operario, sobre los materiales de los edificios afectados por los terremotos en Venezuela: "Es poliespán"

El doble seísmo que sacudió a Venezuela la semana pasada cumple ya ocho días y el país afectado sigue sin perder la esperanza. El equipo de Antena 3 Noticias se ha desplazado a Venezuela y ha apreciado un inquietante momento mientras acompañaba a una patrulla de rescate.

En él, se aprecia la facilidad con la que se rompen algunos materiales con los que están construidos algunos de los edificios dañados por el doble terremoto en Venezuela.

De hecho, uno de los operarios que se encontraba en la zona afectada por los seísmos afirma que una gran parte de los edificios del país presentan una estructura muy deficiente debido a los materiales con los que han sido construidos."Es poliespán, esto no sirve", declara un profesional dando algunos golpes a una de las paredes visiblemente dañadas de forma considerable.

Ascienden a 27 los españoles muertos por los terremotos

La cifra de muertos totales, según el último balance, apunta a al menos 2.295 fallecidos y 11.267 heridos. De ellos, se han confirmado 27 españoles muertos y 150 desaparecidos. Además, la ONU afirma que habría casi 50.000 personas que no han sido encontradas tras el doble terremoto. La presidenta encargada de Venezuela ha decretado siete días de luto nacional por las víctimas.

Además, la cifra de personas que están sin hogar rondaría hasta las 12.000. Por su parte, Delcy Rodríguez prometió hace dos días que antes de que finalice el año habrán nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares.

Actualmente, Venezuela cuenta con más de 3.300 rescatistas extranjeros de 27 países desplegados en las zonas afectadas, según ha indicado el Ministerio de Comunicación de Venezuela en un comunicado. "Rodríguez ha conversado con sus representantes sobre las altas capacidades técnicas dispuestas para atender la contingencia en La Guaira", recoge el documento.

Hernán Gil, uno de los supervivientes del doble terremoto, se encontraba atrapado en un centro comercial en ruinas y mantenía contacto con los rescatistas desde hace varios días, pero este jueves ha sido rescatado con vida.

Hernán se encontraba sepultado bajo ocho plantas que se derrumbaron, pero a través de un agujero Hernán mantenía la comunicación con los rescatistas, hasta que finalmente han logrado rescatarlo.

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