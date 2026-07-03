¿Está Rusia planeando atacar a Polonia? Lo que se sabe sobre el pulso entre Putin y la OTAN

Según ha informado Washington, la operación consistiría en que los soldados rusos crucen la frontera y ataquen infraestructuras con misiles y drones.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha declarado en numerosas ocasiones, que Estados Unidos ha advertido a Varsovia sobre esta idea, así lo han declarado fuentes cercanas del presidente a 'Onet'.

Se prevé que este suceso se convierta en realidad en cuestión de meses. Por eso, el plan del Kremlin ha sido diseñado para sembrar el miedo y obligar a las naciones occidentales a suspender la ayuda a Ucrania. El ataque podría consistir en una incursión terrestre de soldados rusos en territorio de la OTAN.

Las centrales eléctricas también podrían ser atacadas con drones para obligar a Polonia a activar sus sistemas de defensa aérea. Incluso una fuente de los servicios de inteligencia del país llegó a advertir de que podría convertirse en un "ataque híbrido" a través de la frontera. En este contexto solo podrían participar soldados rusos o bielorrusos.

Es probable que Rusia presente el ataque como un fallo del GPS, que habría provocado que los soldados se adentrasen en territorio polaco, o como una misión de rescate para recuperar un helicóptero derribado. Sin embargo, el Kremlin podría achacar el ataque a Ucrania.

Ruptura entre Polonia y Ucrania

El plan de Moscú se basa en la suposición de que Estados Unidos obligaría a Polonia a cesar el fuego y a negociar.

Por eso, una retirada de las fuerzas rusas sería una victoria para Putin, quien a su vez, podría sacar partido de las negociaciones.

En dichas negociaciones, Rusia también podría exigir el fin del apoyo occidental a Ucrania, y cualquier ataque terrestre por parte de Rusia podría lanzarse desde Kaliningrado, al norte de Polonia, o desde el este de Bielorrusia.

Estos supuestos planes surgen en medio de una ruptura en las relaciones entre Polonia y Ucrania por cuestiones comerciales. Por su parte, Rusia podría utilizar esta incursión para intentar agravar la brecha y desestabilizar a los aliados de la OTAN.

Aumento en producción

Ahora, 'The Telegraph' corrobora esta información, y asegura, que estos acontecimientos se producen después de que unas imágenes satélite desvelaran la construcción de docenas de bases rusas a lo largo de la frontera de Rusia con los países de la OTAN.

Las imágenes, difundidas por la cadena nacional danesa en colaboración con los servicios de inteligencia, asegura que, en los dos últimos años, ha habido un aumento de la actividad de construcción como nuevos cuarteles, almacenes y vehículos militares.

Un asentamiento en el Ártico, en Pechenga, se encuentra a solo cinco millas de la frontera con Noruega, y los servicios de inteligencia confirman que la zona rusa de Murmansk, cercana a Finlandia y Noruega, ahora podría albergar a 17.000 soldados extras dentro del alcance de ataque de sus vecinos.

También se ha registrado que otro asentamiento cerca a la frontera con Estonia se ha notado un gran aumento de vehículos militares.

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