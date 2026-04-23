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Greenpeace despliega una pancarta gigante de Trump vomitando petróleo en el centro de Madrid

Activistas de Greenpeace han desplegado, en el suelo de la Plaza de Colón de Madrid, una pancarta gigante de Donald Trump vomitando petróleo a modo de protesta.

Pancarta gigante de Trump vomitando petr&oacute;leo de Greenpeace

Pancarta gigante de Trump vomitando petróleo de GreenpeaceEuropa Press

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Anna Martín
Publicado:

Greenpeace vuelve a pronunciarse respecto a la guerra de Oriente Medio en Madrid, esta vez lo han hecho en el suelo de la plaza de Colón. Varios activistas han desplegado la mañana del jueves una imagen gigante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vomitando petróleo sobre una fuente teñida de negro. A esto se sumaba el mensaje en inglés ‘No oil, no war’ (‘No petróleo, no guerra’).

Una acción con la que la organización ecologista pide el abandono de los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia las renovables. Greenpeace, recoge en un comunicado al respecto, su reclamación al Gobierno español para adopte un papel de liderazgo durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que comienza este viernes en Santa Marta (Colombia) y donde, por primera vez, más de 50 países comenzarán a diseñar una hoja de ruta global para abandonar el petróleo, el gas y el carbón.

Greenpeace apostó por una imagen de Trump de 15,5 metros de ancho y 40 metros de alto vomitando petróleo para denunciar el actual contexto geopolítico, ya que las conexiones entre el presidente estadounidense y la industria fósil son “más evidentes que nunca y lo están llevando incluso a saltarse la legalidad internacional”, según la organización ecologista.

"Ni petróleo, ni guerras"

¡No queremos ni petróleo ni guerras! Lo que está pasando en el estrecho de Ormuz nos muestra cómo los combustibles fósiles nos traen inseguridad, además de cambio climático, enfermedades y destrucción. Basta ya de que las decisiones de tiranos energéticos como Trump o Putin salpiquen nuestras vidas: frente al odio y el petróleo, desengancharnos de los combustibles fósiles es el mejor escudo posible”, apuntó Pedro Zorrilla, responsable de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace.

El comunicado de la organización ecologista refleja su denuncia a la dependencia de combustibles fósiles que, tal y como apuntan, están vinculados a "guerra, contaminación y cambio climático". "Desde Greenpeace exigimos a nuestros dirigentes que lideren la transición energética hacia un sistema suficiente, eficiente y 100% renovable en España y Portugal para ser soberanos de nuestra propia energía y abandonar definitivamente la dependencia de los combustibles fósiles", ha señalado.

Greenpeace ha subrayado que estas fuentes energéticas -gas, carbón y petróleo- generan contaminación atmosférica en ciudades de todo el mundo y constituyen "la principal causa del cambio climático", al que atribuye fenómenos extremos cada vez más destructivos como danas, incendios, olas de calor y sequías. La organización ecologista ha enmarcado la protesta en un momento que considera clave para impulsar compromisos internacionales concretos hacia una economía descarbonizada.

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