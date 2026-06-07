Una filtración de una línea de cruceros expone los datos de los pasaportes de seis millones de personas

La compañía de cruceros Carnival Cruise Line ha dado a conocer una filtración de datos personales que ha afectado a cerca de seis millones de pasajeros. Los hechos salieron a la luz el pasado 14 de abril, cuando se detectó una brecha de seguridad en su sistema informático. El incidente, que involucra la exposición de información sensible de clientes, ha sido comunicado oficialmente el 27 de mayo y ha generado una preocupación por las condiciones de seguridad en la industria de cruceros.

La filtración ha permitido a un "actor no autorizado" acceder al nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la fecha de nacimiento y el número de identificación emitido por el gobierno, incluidos los permisos de conducir y los pasaportes, de unos seis millones de pasajeros.

Cabe destacar que Carnival no detalló el número total de clientes afectados en su comunicado. Sin embargo, un documento presentado ante la Fiscalía General de Maine reveló que 5.995.277 personas podrían haberse visto afectadas, tal y como recoge el Daily Mail.

Manipularon a un empleado

A través del comunicado, la compañía ha admitido que los hackers accedieron a "una parte limitada de sus sistemas informáticos" después de manipular a un empleado mediante un ataque de "ingeniería social"; se trata de una táctica que se basa en el engaño más que en las vulnerabilidades técnicas. El equipo detectó la intrusión el mismo 14 de abril e inmediatamente tomó medidas para contener la brecha de seguridad, mientras paralelamente iniciaba una investigación con expertos externos en ciberseguridad.

Tras tener conocimiento de los hechos, la compañía ha comenzado a avisar a los pasajeros afectados y, en compensación, ofrece dos años de servicios gratuitos de monitoreo de crédito y protección de identidad. En un comunicado, Carnival expresó su profundo pesar por este incidente y cualquier preocupación que pueda causar, y agregó que ha implementado medidas de seguridad y herramientas de monitoreo adicionales para ayudar a prevenir futuros ataques.

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