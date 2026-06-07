Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

FILTRACIÓN

Una filtración de una línea de cruceros expone los datos de los pasaportes de seis millones de personas

La compañía ha admitido que los hackers accedieron a "una parte limitada de sus sistemas informáticos" tras manipular a un empleado.

Imagen de dos cruceros turísticos

Imagen de dos cruceros turísticosEFE

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

La compañía de cruceros Carnival Cruise Line ha dado a conocer una filtración de datos personales que ha afectado a cerca de seis millones de pasajeros. Los hechos salieron a la luz el pasado 14 de abril, cuando se detectó una brecha de seguridad en su sistema informático. El incidente, que involucra la exposición de información sensible de clientes, ha sido comunicado oficialmente el 27 de mayo y ha generado una preocupación por las condiciones de seguridad en la industria de cruceros.

La filtración ha permitido a un "actor no autorizado" acceder al nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la fecha de nacimiento y el número de identificación emitido por el gobierno, incluidos los permisos de conducir y los pasaportes, de unos seis millones de pasajeros.

Cabe destacar que Carnival no detalló el número total de clientes afectados en su comunicado. Sin embargo, un documento presentado ante la Fiscalía General de Maine reveló que 5.995.277 personas podrían haberse visto afectadas, tal y como recoge el Daily Mail.

Manipularon a un empleado

A través del comunicado, la compañía ha admitido que los hackers accedieron a "una parte limitada de sus sistemas informáticos" después de manipular a un empleado mediante un ataque de "ingeniería social"; se trata de una táctica que se basa en el engaño más que en las vulnerabilidades técnicas. El equipo detectó la intrusión el mismo 14 de abril e inmediatamente tomó medidas para contener la brecha de seguridad, mientras paralelamente iniciaba una investigación con expertos externos en ciberseguridad.

Tras tener conocimiento de los hechos, la compañía ha comenzado a avisar a los pasajeros afectados y, en compensación, ofrece dos años de servicios gratuitos de monitoreo de crédito y protección de identidad. En un comunicado, Carnival expresó su profundo pesar por este incidente y cualquier preocupación que pueda causar, y agregó que ha implementado medidas de seguridad y herramientas de monitoreo adicionales para ayudar a prevenir futuros ataques.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las imágenes de la enorme explosión de un depósito combustible que deja al menos cuatro heridos

Antena3 Noticias

Publicidad

Mundo

Irán lanza misiles contra Israel y activa las alertas en "varias zonas" del país

Irán lanza misiles contra Israel y activa las alertas en "varias zonas" del país

Imagen de archivo libras inglesas.

Gana el Euromillones tras salvar la vida a un policía y muere atropellado mientras iba en bicicleta

Imagen de dos cruceros turísticos

Una filtración de una línea de cruceros expone los datos de los pasaportes de seis millones de personas

Una mujer de 85 años logra jubilarse gracias a la ayuda de una joven: "Nadie debería trabajar a esta edad"
Estados Unidos

Una mujer de 85 años logra jubilarse gracias a la ayuda de una joven: "Nadie debería trabajar a esta edad"

Israel bombardea Beirut por primera vez desde el alto el fuego y deja al menos dos muertos
BEIRUT

Israel bombardea Beirut por primera vez desde el alto el fuego y deja al menos dos muertos

Al menos doce heridos, dos de ellos graves, de bala cerca de un festival al aire libre en Ohio (EEUU)
Estados Unidos

Al menos 12 heridos en un tiroteo masivo en un festival en Ohio

Dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EE.UU.

Trump amenaza a Cuba: "De regreso de Irán haremos una pequeña y breve parada"

El presidente estadounidense explica que quiere que el país caribeña pueda volver a alimentar a su gente y que esté bien administrado.

EEUU ataca radares en la costa de Irán tras destruir varios drones y misiles

Irán y Estados Unidos intercambian ataques con drones y misiles

Imagen de la explosión

Un dron marítimo explota en un puerto de Rumanía y Ucrania admite que era suyo

Príncipe Andrés

El expríncipe Andrés alquilaba propiedades a sus trabajadores en Windsor

Publicidad