Gana el Euromillones tras salvar la vida a un policía y muere atropellado mientras iba en bicicleta

Anthony Canty, un británico de 39 años que ganó un millón de libras en Euromillones tras salvar la vida de un policía, ha fallecido después de verse implicado en un presunto atropello con fuga en Essex (Reino Unido).

El accidente ocurrió el pasado 21 de mayo en la localidad de Tiptree, cuando Canty circulaba en bicicleta de camino al trabajo a las 6.30 horas. Según informó la Policía de Essex, fue trasladado en estado grave al hospital, donde murió cuatro días después.

Conducción temeraria

Las autoridades han detenido a un joven de 18 años sospechoso de causar lesiones graves mediante conducción peligrosa, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y abandonar el lugar del accidente, donde se dio a la fuga por Maldon Road. La investigación continúa abierta.

Un empleado de una tienda agrícola de la zona, que presenció el accidente, explicó a 'The Sun' que se trata de "una carretera con mucho tráfico y un cruce muy peligroso". "Creo que el coche embistió a Anthony por detrás. La bicicleta salió despedida hacia delante y él acabó impactando contra el parabrisas", comentó.

Reanimación a un agente de Policía

Canty se hizo conocido en 2020 después de practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a un agente de Policía que sufrió un infarto mientras viajaba en autobús durante el confinamiento por la pandemia. El policía sobrevivió tras ser trasladado en helicóptero al hospital y permanecer varios días en cuidados intensivos. "El buen karma les llega a las buenas personas", declaró.

Semanas después de aquel episodio, Canty ganó un millón de libras en Euromillones junto a su pareja, Katie Sullivan. A pesar del premio, decidió continuar trabajando y mantener una vida discreta.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, amigos y vecinos han compartido mensajes en redes sociales, donde le describen como "un hombre amable" y "un auténtico caballero".

"¡Eres idiota, es un millón!"

Anthony, padre de dos hijas junto a su esposa Katie, ganó un millón de libras en el sorteo de Euromillones del 5 de mayo de 2020. En aquel momento, explicó entre risas que inicialmente pensó que había ganado 100.000 libras (115,77 euros). Sin embargo, fue su mujer quien, al revisar la cuenta, se dio cuenta de que se habían convertido en millonarios.

"Llamé a Katie para darle la buena noticia, pero no me creyó y pensó que le estaba tomando el pelo, así que le di los números para que los comprobara ella misma", recordó Canty. "La oí conectarse y luego empezó a gritar: '¡Eres idiota, es un millón, somos millonarios, tienes que volver a casa!'".

La pareja fue fotografiada celebrando el premio con champán mientras posaban junto al cheque gigante. Anthony aseguró entonces que quería destinar parte del dinero a comprar una nueva vivienda y llevar a sus hijas a Disneyland, aunque dejó claro que no tenía intención de dejar de trabajar.

En el momento de su fallecimiento, trabajaba para la empresa de materiales de construcción 'J Purdy and Sons'.

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