EEUU destituye al Secretario de Marina en plena crisis del estrecho de Ormuz

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció la salida "inmediata" del secretario de la Marina de Estados Unidos, John C. Phelan, en un momento de alta tensión tanto dentro del Gobierno como en el escenario internacional. Phelan abandona el cargo en plena crisis en el Estrecho de Ormuz, donde Washington mantiene un bloqueo naval que ha interrumpido el tránsito marítimo hacia puertos iraníes.

Hung Chao asumirá el cargo de forma interina

Según confirmó Parnell en redes sociales, el subsecretario Hung Cao asumirá como secretario interino de la Marina. El portavoz agradeció el servicio de Phelan y le deseó éxito en sus futuros proyectos. Fuentes del Gobierno citadas por medios estadounidenses señalan que el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, coincidieron en la necesidad de "un nuevo liderazgo" en la Marina.

¿Tensiones por reformas navales?

La salida de Phelan se produce tras meses de fricciones con Hegseth. El secretario de Defensa consideraba que las reformas en la construcción naval avanzaban con demasiada lentitud. Además, la comunicación directa de Phelan con Trump generó malestar en el Pentágono, al ser interpretada como un intento de eludir la cadena de mando. A esto se sumaron disputas sobre el control de programas estratégicos, en las que también participaba el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg. La destitución coincide con una operación clave en la región. El CENTCOM ha confirmado que 31 buques han tenido que cambiar de rumbo o regresar a puerto desde el inicio del bloqueo en el estrecho de Ormuz hace más de una semana.

Un nombramiento polémico

Phelan, empresario sin experiencia militar previa, fue nombrado en 2025 con el respaldo directo de Trump, con quien mantenía una estrecha relación. Durante su designación, el presidente destacó su perfil como gestor y su alineación con la agenda de “Estados Unidos Primero”. Sin embargo, su paso por el cargo ha estado marcado por conflictos internos y cuestionamientos sobre su capacidad para ejecutar reformas clave.

Relevo en la cúpula militar

La salida de Phelan es el primer cambio entre los secretarios de las ramas militares designados por Trump en esta etapa. No obstante, Hegseth ya ha impulsado la destitución de varios altos mandos desde su llegada al Pentágono. El relevo se produce en un momento crítico, con la Marina desempeñando un papel central en una de las zonas más sensibles del mundo, lo que añade incertidumbre sobre la evolución de la estrategia estadounidense en la región.

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