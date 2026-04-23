Varios países se preparan para retirar minas en Ormuz antes de la cumbre europea de Chipre

La Unión Europea celebra una cumbre de dos días en Chipre en un contexto internacional especialmente delicado, con la mirada puesta en la evolución de las negaciones entre Estados e Irán. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 van a comenzar sus encuentros con una cena hoy a las 19:00h. La cita busca coordinar respuestas ante posibles escenarios de escalada en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

Algunos países europeos han anunciado que se preparan para participar en operaciones de retirada de minas en esta zona estratégica, anticipándose a un despliegue militar multinacional. Reino Unido, según fuentes citadas por medios internacionales, está organizando equipos especializados en desminado marítimo, con la intención de integrarlos en una misión conjunta. Italia, por su parte, estudia el envío de cuatro embarcaciones para reforzar la seguridad en la región.

El objetivo de estas acciones es garantizar la libre circulación de buques y evitar interrupciones en el transporte de petróleo y gas, en un momento en que los mercados energéticos muestran signos de volatilidad. La UE debatirá cómo puede contribuir a la desescalada del conflicto y cuál debería ser su implicación en una futura misión militar europea en Ormuz, que se activaría una vez se estabilice la situación.

La Comisión propone medidas energéticas

Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará a los líderes un paquete de medidas destinadas a mitigar el impacto de la crisis energética. Entre las principales preocupaciones destaca la evolución del queroseno para aviación, cuyo suministro podría verse afectado en las próximas semanas si continúan las tensiones en la región.

Los dirigentes deberán evaluar si las medidas propuestas son suficientes o si resulta necesario adoptar acciones adicionales para proteger a las economías europeas. La incertidumbre sobre el abastecimiento energético y sus consecuencias en sectores clave añade presión a una cumbre decisiva para la estrategia exterior y económica de la Unión. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la reunión, aunque no tiene previsto comparecer ante los medios hasta el viernes.

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