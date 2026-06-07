Al menos 12 heridos en un tiroteo masivo en un festival en Ohio

Al menos 12 personas han resultado heridas en Toledo (Ohio) después de que dos tiradores abrieran fuego entre sí, según informó la Policía de la región. Las víctimas tienen entre 14 y 61 años y dos de los heridos se encuentran en estado crítico, según comunicaron las autoridades.

El tiroteo comenzó cuando dos personas empezaron a dispararse mutuamente. El teniente Dan Gerken declaró a los medios durante la comparecencia: "He estado en muchas escenas, pero esto supera cualquier cosa". Por su parte, el subjefe de Policía Joseph Heffernan calificó de "muy activa" la búsqueda de los sospechosos. "Tenemos algunas pruebas y estamos siguiendo varias pistas", señaló.

Búsqueda de sospechosos

Los investigadores están revisando imágenes de cámaras de seguridad, explicó Gerken. En paralelo, el director de Seguridad Pública de Toledo, George Kral, pidió públicamente a la ciudadanía que compartiera grabaciones realizadas con teléfonos móviles para ayudar a identificar a los sospechosos.

"Sé que hay información ahí fuera", afirmó Kral. "Por favor, ayúdennos para poder ayudarles".

Sobre las 17.37 horas, los agentes se desplazaron al lugar de los hechos tras recibir un aviso sobre una persona herida de bala cerca del festival Old West End, informó el Departamento de Policía de Toledo en su cuenta de Facebook. Además, indicaron que "muchas víctimas han sido trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento".

Según Kral, cientos de personas asistían al evento. "Es uno de los festivales más emblemáticos de Toledo y es una pena que algo así lo haya arruinado", lamentó.

Al margen de lo ocurrido en Toledo, la organización Gun Violence Archive ha contabilizado 171 tiroteos masivos en Estados Unidos desde comienzos de año. El portal considera tiroteo masivo cualquier incidente en el que al menos cuatro personas resultan heridas por arma de fuego, sin incluir al atacante.

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