Una mujer de 85 años logra jubilarse gracias a la ayuda de una joven: "Nadie debería trabajar a esta edad"

En Estados Unidos, una mujer de 85 años continuaba trabajando en un cine para poder subsistir, pese a su delicado estado físico. Mientras que en España la edad de jubilación se sitúa en los 67 años, en países como EE. UU. muchas personas mayores siguen trabajando debido a las limitaciones del sistema de pensiones.

Mary Ellen Eron trabajaba en un cine AMC de Maryville, en Tennessee, cuando una joven se fijó en su situación y decidió ayudarla sin que ella lo supiera. "Vamos a conseguir que esta hermosa mujer se jubile en secreto. Nadie merece trabajar a esta edad", escribió Brooklyn Green en su perfil de TikTok mientras grababa a Eron.

Campaña en GoFundMe

Tras conocer su historia, Green abrió una campaña en la plataforma GoFundMe para que personas de todo el mundo pudieran colaborar económicamente. "No sabía nada de ella. Ni siquiera conocía su nombre cuando fui al cine", confesó la joven al medio local 'WATE'. "Simplemente pensé que trabajaba muy duro y aspiraba a ser como ella algún día".

Pocos días después de abrirse la campaña, la recaudación alcanzó los 146.000 dólares (125.463 euros). El objetivo era llegar a los 200.000 dólares, aunque la iniciativa se cerró el pasado 4 de junio.

En total, más de 7.500 personas realizaron donaciones. Green entregó el dinero directamente a Eron y grabó el momento para agradecer públicamente el apoyo recibido.

"No podría haberlo logrado sin vosotros"

"Gracias de todo corazón por ayudarme a hacer esto posible. No podría haberlo logrado sin vosotros. Mary es el ejemplo perfecto de alguien en quien me inspiro para convertirme algún día. Doy toda la gloria a Dios y a todos vosotros por mostrarme de primera mano hasta dónde puede llegar la bondad", declaró Green en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok.

"Muchas gracias a todas las personas maravillosas que han donado dinero. Me siento sobrecogida y agradecida tanto al Señor como a vosotros", aseguró Eron al recibir el dinero. Y es que la mujer llevaba 45 años trabajando en el lugar y también es conocida en la localidad por apoyar en la iglesia y a las personas sin hogar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.