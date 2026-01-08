Venezuela libera a un "número importante" de presos políticos, entre ellos cinco españoles

La "liberación" de "un número importante de personas", ha anunciado el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez. Aunque no ha precisado cifra ni condiciones, los liberados incluyen a ciudadanos venezolanos como extranjeros, una acción que ha calificado como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y al convivencia pacífica".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha apuntado "con mucha cautela" que entre ellos se encuentran ciudadanos españoles. El ministerio ha confirmado que son cinco los presos españoles liberados por el gobierno venezolano.

Los presos "se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas", explican desde Exteriores, afirmando que "el ministro Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente". España celebra esta decisión que ha calificado "como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela" y "traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos".

Durante esta semana, España pidió la liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa, de 35 años, acusados de ser "espías". También el periodista canario Miguel Moreno Lapena, de 34, capturado el pasado mes de junio entre Guyana y Venezuela, además de Rocío San Miguel, ciudadana con doble nacionalidad y figura destacada entre los venezolanos, y el valenciano, de 52 años, Ernesto Gorbe Cardona.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el pasado 23 de diciembre las familias de tres de los presos españoles en Venezuela. Eran las familias de los dos vascos acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024 para matar a Nicolás Maduro, además de ser agentes del CNI, una información que el servicio secreto español negó.

También se reunieron con la familia del periodista canario, capturado mientras buscaba restos de barcos hundidos en unas aguas que Venezuela decía que eran propias. Por su parte, el valenciano fue detenido por estar acusado de estar en situación ilegal tras haberle caducado el visado.

Sánchez lo celebra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado a través de su cuenta de 'X' donde ha definido esta liberación como "un paso necesario" y "un acto de justicia" necesario para "impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos".

Con ello, el jefe del Ejecutivo celebra "la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela".

Agradeció a Zapatero

En el momento del anuncio de la liberación, el presidente de la Asamblea Nacional señaló que estaban "ocurriendo en este mismo momento" y que "en las próximas horas" se conocería el número total. Además, agradeció al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que al de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

A los pocos minutos del anuncio, fuentes del Ministerio del Exterior confirmó que se estaban "liberando presos", afirmando que entre ellos "hay españoles". Añadían que, en todo momento, se encontraban en contacto con la embajada española en la capital venezolana, la cual estaba "lista para prestar toda asistencia necesaria" para los ciudadanos españoles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.