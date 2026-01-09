Acusados de conspirar para matar a Maduro, señalados como espías y encarcelados: la historia de los españoles liberados en Venezuela

Dos vascos, un canario, un valenciano y una hispanovenezolana. A algunos de ellos los llegaron a acusar de intentar llevar a cabo un plan para matar a Nicolás Maduro, de pertenecer al CNI. No hay una cifra exacta de presos liberados. El gobierno chavista solo asegura que es un "número significativo".

¿Quiénes son los españoles liberados?

Los españoles liberados son dos vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa. Nada se sabía de ellos desde septiembre de 2024 cuando fueron detenidos en la frontera con Colombia. El gobierno venezolano les acusó de intentar llevar a cabo un complot para matar a Maduro. El régimen chavista llegó a decir que los dos trabajaban para el CNI. Algo que, en su momento, el mismo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares negaba: "estos ciudadanos no tienen vinculación alguna con ningún organismo español y mucho menos con el CNI".

Otro de los liberados es Miguel Moreno Dapena, canario y periodista. Fue capturado el barco en el que viajaba con otros 8 tripulantes el pasado mes de junio. Le acusaron de estar en una zona exclusiva económica de Venezuela y de querer extraer petróleo.

A Ernesto Orbe, valenciano de 52 años, le detuvieron en diciembre de 2024 por, según dicen, tener la visa vencida. Por último está la hispanovenezolana Rocío San Miguel, abogada y directora de la ONG control ciudadano, llevaba retenida desde febrero de 2024. La acusaron de conspirar contra el régimen. Todos ellos llegarán a España hoy.

El Gobierno de España celebra la liberación

El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó la liberación de los españoles en Venezuela como un "paso positivo" dentro de la nueva etapa que atraviesa el país. En el comunicado oficial se subraya que España mantiene "relaciones fraternales con el pueblo venezolano" y recibe esta decisión con optimismo ante los cambios en Caracas.

Hasta mayo de 2025, el Gobierno español había confirmado que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría de ellas con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela habían cifrado incluso en alrededor de veinte el número de ciudadanos españoles encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

