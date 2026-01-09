El rey Felipe VI apela al Derecho Internacional y pide que se lleve a cabo una "verdadera transición" democrática y pacífica en Venezuela

El rey Felipe VI ha acudido este viernes a la X clausura de la Conferencia de Embajadores, donde ha abordado la situación que se está viviendo en Venezuela tras la intervención del presidente de EEUU, Donald Trump, para la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

En su comparecencia, el jefe del Estado español ha pedido contribuir al desarrollo de una "verdadera transición" democrática, pacífica y respetuosa con la voluntad soberana "libre e independiente" de los venezolanos, lo cuales deben ser los "únicos protagonistas" de su destino.

También ha querido transmitir su alegría con respecto a la liberación de los cinco españoles presos en Venezuela, así como el resto de personas que se encontraban retenidas durante el régimen de Maduro. "Supone un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades", ha asegurado. El rey ha aprovechado para trasladar su cercanía con el pueblo venezolano, con el que España, ha dicho, tiene tantos vínculos históricos y de afecto.

El rey lanza una advertencia para la estabilidad de la seguridad global

Don Felipe también ha apelado al derecho internacional asegurando que no se puede asumir "ni con la palabra ni con el silencio" su "conculcación sistemática", colocando lo sucedido en Venezuela dentro de un marco más amplio de deterioro del orden internacional. Con ello, lanza una advertencia a ese vacío normativo en el que participan los avances tecnológicos, suponiendo una amenaza para la seguridad global.

El Monarca ha defendido el rol que tienen las democracias como las principales encargadas de mantener un mundo fundamentado en reglas, frente a otro que se basa en la aplicación incontrolada de la fuerza y en intereses excluyentes. El Rey ha unido esa responsabilidad al mantenimiento de la relación transatlántica, a la que considera esencial para Europa y América, y alerta que su deterioro tendría efectos adversos para todos.

Felipe VI apela a la diplomacia

Felipe VI ha subrayado también que la actual coyuntura internacional hace de este momento "el tiempo de los diplomáticos", quienes deben desempeñarse como traductores entre realidades enfrentadas en un mundo marcado por amenazas híbridas, conflictos abiertos y competiciones armamentísticas. España, ha enfatizado, tiene credenciales robustas como aliado confiable en términos de seguridad, defensor del multilateralismo y participante comprometido con la cooperación mundial y las actividades humanitarias.

La integración europea, la participación activa de Iberoamérica en reuniones internacionales y la necesidad de que la UE no quede fuera del futuro global han sido los temas finales del discurso.

