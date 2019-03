Tsipras asegura que no darán "un paso atrás" en su programa

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, afirmó que el Gobierno no dará marcha atrás en sus promesas electorales y seguirá adelante con su programa. "No damos un paso atrás en lo que anunciamos y en todo lo que consideramos necesario para que la sociedad tenga un respiro", dijo Tsipras durante un discurso ante el Parlamento.

La Cámara vota la ley contra la crisis humanitaria, encaminada a mejorar la situación de 300.000 familias que viven por debajo del umbral de la pobreza en Grecia y que recoge una amnistía fiscal para aumentar la liquidez de las arcas estatales.

Tsipras destacó que su Gobierno ha presentado una lista de reformas a los socios "para acabar con la evasión fiscal y la corrupción" y su objetivo es "promover reformas que estén en la dirección opuesta a los memorandos (programas de rescate)".

En este sentido, reprochó que ninguna de las reformas planeadas por el Gobierno anterior haya tenido éxito. Habló de su acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para contar con su asistencia en el desarrollo de las medidas que plantea el Gobierno, pues aseguró que el paquete que el Ejecutivo anterior presentó como propuestas de este organismo trataba de "favorecer intereses privados precisos".

"Vamos a poner en marcha una serie de reformas con contenido social y fiscal a la vez y aplicaremos el acuerdo del 20 febrero", aseguró en alusión al pacto alcanzado con la eurozona. Sobre las negociaciones con los representantes de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Tsipras señaló que son "difíciles", pero se mostró confiado en obtener un buen resultado.

"Hay fuerzas que quieren crear una Europa sin derechos y sin control popular no solo en Grecia sino también en España, en Irlanda y en otros países", remarcó. El mandatario griego aseveró que ciertas personas "intentan boicotear las negociaciones" y precisó que no lo conseguirán. "Si algunos insisten en no respetar la soberanía popular, si quieren que no haya diputados elegidos, si quieren que todo continúe como antes, fracasarán".