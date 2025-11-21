Trump propone la pena de muerte para los demócratas que pidieron a los militares rechazar órdenes ilegales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este jueves la pena de muerte para los legisladores demócratas que pidieron a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que rechazaran cualquier orden "ilegal" por parte de las autoridades.

"Esto se llama sedición del más alto nivel. Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser arrestado y juzgado. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. Nos quedaremos sin país. Hay que dar ejemplo", ha afirmado el presidente de EEUU. De esta manera, ha insistido en que se trata de una "conducta sediciosa, sancionable con la pena de muerte": "Esto es realmente grave y peligroso para nuestro país", ha declarado en una serie de mensajes en la red Truth Social.

Trump ha declarado estas palabras después de que seis legisladores demócratas que estuvieron anteriormente en las filas del Ejército o de las agencias de Inteligencia recordaran en un vídeo a los militares en servicio que están obligados a rechazar órdenes "ilegales". En el vídeo, que fue compartido a principios de esta semana, los veteranos aseguran que "las amenazas" a la Constitución del país norteamericano "no solo vienen del extranjero": "También de aquí mismo, en nuestro país".

"Nuestras leyes son claras: puedes negarte a cumplir órdenes ilegales. Debes negarte a cumplir órdenes ilegales. Nadie tiene que cumplir órdenes que violan la legislación o la Constitución", afirman. Después, han añadido que "es un tiempo complicado para ser un funcionario público".

Respuesta de los legisladores demócratas

Los seis legisladores a los que se ha referido Trump han compartido un comunicado conjunto señalando que "lo más revelador es que el presidente considera que reiterar la ley es un delito punible con la muerte". "Esto no se trata de ninguno de nosotros individualmente. (...) Todos los estadounidenses deben unirse y condenar los llamamientos del presidente a nuestro asesinato y a la violencia política", sostienen.

La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a los demócratas

La Casa Blanca ha negado este jueves que Trump busque la ejecución de los legisladores, aunque ha insistido en que su comportamiento "quizás sea punible por ley".

Así lo ha dicho su portavoz, Karoline Leavitt, según Europa Press, en una rueda de prensa en la que ha criticado que "muchos en esta sala quieren hablar de la respuesta del presidente, pero no de lo que lo llevó a responder de esta manera". "Dejaré que el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra decida al respecto", ha añadido alegando que "no soy abogada".

