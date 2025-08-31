Estados Unidos avisa a España de que el 2% en defensa no basta e insiste en "graves consecuencias" si no llega al 5%

El Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido que España y otros aliados de la OTAN hayan aumentado el gasto en defensa. Sin embargo, ha advertido de que el listón del 2% del PIB ya no basta y de que no alcanzar el 5% tendrá "graves consecuencias".

"En la cumbre de la OTAN de junio, todos los Estados miembros, incluida España, firmaron la declaración en la que se comprometen a invertir el 5% del PIB en defensa en el año 2035", ha recordado un portavoz del Departamento de Estado.

Días después de que la OTAN situase por primera vez a España por encima del umbral de inversión del 2%, desde Washington han señalado que este aumento del gasto se debe a "los esfuerzos del presidente Trump". Estados Unidos cree que ahora "hay que hacer más" y ha aprovechado la última revisión para recordar unas palabras del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker: "Si España o cualquier otro aliado se niega a cumplir sus compromisos, habrá graves consecuencias".

Donald Trump señaló directamente a España al término de la cumbre, sugiriendo que podría tener que "pagar el doble" en caso de no acatar el consenso suscrito por los aliados. En esta línea, el portavoz del Departamento de Estado ha subrayado que llegar al 5% es "un paso clave para incrementar la letalidad y garantizar que Europa puede protegerse por sí sola frente a las amenazas del siglo XXI".

España llega al 2% de su gasto del PIB en defensa

España destina al gasto militarel 2% de su PIB durante 2025, según una estimación publicada por la OTAN. Ello mantiene al país entre los aliados que menos proporción de su PIB destina a este área pero supone que España cumple por primera vez con el objetivo de gasto que los miembros de la Organización acordaron en 2014 para la década posterior.

Según cifras de la Alianza, España ha aumentado su gasto en defensa en un 43,11%, de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en este curso. Junto a España en el 2% se sitúan Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal, mientras que otra decena de países registran porcentajes de gasto en defensa entre el 2 y el 2,1% de su PIB.

Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y el esfuerzo ruso de guerra en Ucrania, los países de la OTAN acordaron en junio de este año un incremento radical de su gasto militar hasta el 5% de sus PIB de aquí a 2035.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com