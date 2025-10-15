Marruecos refuerza su vigilancia en la frontera con España para evitar un posible salto masivo

Marruecos está reforzando la seguridad en la frontera de Ceuta para evitar un salto masivo. El Gobierno multiplica su presencia en la zona con vallas en la playa, patrullas en la costa, controles en la carretera y patrullando los bosques para dispersar a los inmigrantes. Hay convocatorias a través de las redes sociales que incitan a cruzar al lado español, a cruzar de forma masiva como sucedió hace un año. En los últimos días, el Gobierno marroquí ha detenido ya a 500 personas.

Fuentes de seguridad consultadas por Europa Press confirman que fue a principios de semana cuando se activó la alerta y que los controles se han multiplicado a lo largo de las dos bahías, donde se levanta la doble valla. En el lado marroquí, la gendarmería y las fuerzas auxiliares han intensificado las patrullas, con más intensidad en las zonas boscosas de Bel Younech y Fnideq, utilizadas tradicionalmente como puntos de concentración de migrantes.

Este martes, también se ha podido ver la presencia de un helicóptero de la Gendarmería Real marroquí, que llevaba a cabo batidas en los bosques próximos a la frontera, donde la actividad militar se ha incrementado de forma visible.

En las últimas noches, la Guardia Civil ha mantenido un helicóptero en vuelo continuo sobre las bahías norte y sur de Ceuta, coordinando desde el aire la vigilancia marítima y los movimientos en la zona del espigón.

Llamamiento en redes sociales

Desde hace semanas, se produce el llamamiento al pase en masa a través de las redes sociales como Facebook, Tiktok o canales de Whatsapp. Esta situación recuerda a la vivida el 15 de septiembre del año pasado, cuando una convocatoria similar en redes derivó en enfrentamientos y carreras en los accesos fronterizos.

Medios marroquíes como 'Tanja24', con acceso a información del Ministerio del Interior de Marruecos, aseguran que el pasado sábado unas 500 personas que se encontraban en las inmediaciones de antiguos asentamientos improvisados en los montes marroquíes cercanos a Ceuta fueron arrestadas.

