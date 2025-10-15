Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Frontera Ceuta

Marruecos refuerza su vigilancia en la frontera con España para evitar un posible salto masivo

El pasado sábado, unas 500 personas que se encontraban en las inmediaciones de antiguos asentamientos improvisados en los montes marroquíes cercanos a Ceuta habrían sido arrestadas.

Marruecos refuerza vigilancia

Marruecos refuerza su vigilancia en la frontera con España | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Marruecos está reforzando la seguridad en la frontera de Ceuta para evitar un salto masivo. El Gobierno multiplica su presencia en la zona con vallas en la playa, patrullas en la costa, controles en la carretera y patrullando los bosques para dispersar a los inmigrantes. Hay convocatorias a través de las redes sociales que incitan a cruzar al lado español, a cruzar de forma masiva como sucedió hace un año. En los últimos días, el Gobierno marroquí ha detenido ya a 500 personas.

Fuentes de seguridad consultadas por Europa Press confirman que fue a principios de semana cuando se activó la alerta y que los controles se han multiplicado a lo largo de las dos bahías, donde se levanta la doble valla. En el lado marroquí, la gendarmería y las fuerzas auxiliares han intensificado las patrullas, con más intensidad en las zonas boscosas de Bel Younech y Fnideq, utilizadas tradicionalmente como puntos de concentración de migrantes.

Este martes, también se ha podido ver la presencia de un helicóptero de la Gendarmería Real marroquí, que llevaba a cabo batidas en los bosques próximos a la frontera, donde la actividad militar se ha incrementado de forma visible.

En las últimas noches, la Guardia Civil ha mantenido un helicóptero en vuelo continuo sobre las bahías norte y sur de Ceuta, coordinando desde el aire la vigilancia marítima y los movimientos en la zona del espigón.

Llamamiento en redes sociales

Desde hace semanas, se produce el llamamiento al pase en masa a través de las redes sociales como Facebook, Tiktok o canales de Whatsapp. Esta situación recuerda a la vivida el 15 de septiembre del año pasado, cuando una convocatoria similar en redes derivó en enfrentamientos y carreras en los accesos fronterizos.

Medios marroquíes como 'Tanja24', con acceso a información del Ministerio del Interior de Marruecos, aseguran que el pasado sábado unas 500 personas que se encontraban en las inmediaciones de antiguos asentamientos improvisados en los montes marroquíes cercanos a Ceuta fueron arrestadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

¿Alto el fuego en riesgo? El ejército israelí mata a varios palestinos por "cruzar la línea amarilla"

Soldado israelí en la frontera con Gaza

Publicidad

Mundo

Momento del ataque a la narcolancha

Trump afirma que EEUU ha matado a 6 personas en otro ataque contra una supuesta narcolancha venezolana

Llegada de cuerpos a Israel

Hamás entrega otros cuatro cuerpos de rehenes, con ellos ya son ocho

Marruecos refuerza vigilancia

Marruecos refuerza su vigilancia en la frontera con España para evitar un posible salto masivo

La explosión vista desde un coche
Atentado

Al menos dos muertos y 30 heridos tras el atentado con coche bomba frente a un centro comercial en Guayaquil (Ecuador)

El presidente Donald Trump levanta los puños afuera del Ala Oeste mientras espera saludar al presidente de Turquía
DEFENSA

Trump amenaza a España con aranceles por no comprometerse a gastar el 5 % en Defensa como exige la OTAN

Ayuda Gaza
Gaza

Israel presiona a Hamás para que devuelva los cadáveres y reduce a la mitad la entrada de ayuda a Gaza

El retraso en la entrega de rehenes fallecidos por parte de Hamás tensa el acuerdo de paz con Israel, que mantiene cerrado el cruce fronterizo de Rafah.

Sébastian Lecornu, primer ministro francés
Francia

Lecornu suspende la polémica reforma de las pensiones hasta 2028 para evitar la caída del Gobierno en Francia

El primer ministro accede a las exigencias de la oposición socialista, para que no se sume a la moción de censura de la izquierda y la extrema derecha, en su intento por evitar la caída del Gobierno.

Hombre ciego

Se hace pasar por ciego durante más de 50 años para cobrar ayudas en Italia

Saludo entre Trump y Sánchez

Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, sobre Trump: "Quien peor le caería sería Pedro Sánchez"

Soldado israelí en la frontera con Gaza

¿Alto el fuego en riesgo? El ejército israelí mata a varios palestinos por "cruzar la línea amarilla"

Publicidad