Al menos dos muertos y 30 heridos tras el atentado con coche bomba frente a un centro comercial en Guayaquil (Ecuador)

El suceso se ha producido en una zona comercial y frente a un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa.

La explosión vista desde un coche

Atentado con coche bomba frente a un centro comercial en Guayaquil | Antena 3 Noticias

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Las imágenes que llegan desde Guayaquil son muy impactantes. En esta ciudad, la más grande de Ecuador se ha producido un atentado con coche bomba. Un vehículo ha explotado frente a un centro comercial y a un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa. Hay dos muertos y al menos 30 heridos. Un segundo vehículo ha sido localizado también con explosivos muy cerca de esa zona, pero se ha neutralizado sin explotar. La policía señala que los artefactos habrían sido fabricados por grupos criminales.

Como se puede ver en el vídeo superior, el caos se desata en la zona tras la explosión. Se ha podido confirmar que uno de los fallecidos es un taxista.

De las 30 personas heridas, 25 presentaban heridas leves provocadas por vidrios de ventanas de edificios y vehículos que se rompieron tras el fuerte estallido. Los bomberos atendieron a estas personas en la zona de los hechos. Otros tres heridos más graves fueron estabilizadas en el lugar, mientras que las dos restantes permanecen en un hospital cercano.

Qué ocurrió

La explosión se produjo a eso de las 18:30 hora local (23:30 GMT), después de que una camioneta que se encontraba estacionada comenzara a incendiarse rápidamente.

Al parecer, gracias a las cámaras de seguridad de una empresa, se pudo identificar que dos vehículos salieron de la Cooperativa San Francisco, un barrio ubicado frente al complejo penitenciario de Guayaquil, hacia la zona financiera y comercial, pero que solo uno de ellos explotó.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, ha calificado lo ocurrid como un "acto terrorista", a la vez que confirmo la existencia de ese vehículo que tenía "una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado". "No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país", escribió en su cuenta de 'X'.

También señaló que los agentes habían encontrado en el segundo vehículo "cuatro cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad" y un "dispositivo electrónico para activación del explosivo". Personal de la unidad antiexplosivos de la Policía llevó a cabo detonaciones controladas después de llevar a cabo una inspección de todos los vehñiculos que habían quedado estacionados en la zona de la explosión. "La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista", dijo el ministro.

Segundo vehículo que explota en menos de un mes

Este es el segundo vehículo que explota en la ciudad en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre, otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil. En aquella ocasión, no se registraron ni heridos ni fallecidos.

El pasado 9 de octubre, la Policía también desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.

