Muere un adolescente de 17 años tras ser disparado por la policía

Anthoneil Williams II tenía 17 años. Murió tras recibir varios disparos de la policía en Austin, Texas, después de que los agentes creyeran que iba a sacar un arma. Horas más tarde comprobaron que el adolescente estaba desarmado: el objeto que llevaba en la cintura era una botella de agua. La difusión de las imágenes de las cámaras corporales ha vuelto a poner el foco sobre la actuación policial en este tipo de intervenciones en Estados Unidos.

Un aviso por un supuesto joven armado

Todo comenzó con una llamada al 911 que alertaba de la presencia de un joven que, supuestamente, llevaba un arma en un aparcamiento de Austin. Con esa información, varios agentes se desplazaron hasta un parque comunitario, donde localizaron a Williams durante la madrugada del viernes.

Las imágenes de las cámaras corporales muestran cómo los policías le ordenan en varias ocasiones que mantenga las manos en alto mientras se acercan a él.

El gesto que desencadenó los disparos

En un momento de la intervención, el joven parece levantarse la camiseta y llevar la mano hacia la cintura. Los agentes interpretaron ese movimiento como si fuera a sacar un arma y dispararon.

Sin embargo, una vez asegurada la zona comprobaron que Williams no llevaba ningún arma. La policía confirmó posteriormente que el objeto que llevaba sujeto a la cintura era una botella de agua.

Las imágenes, clave en la investigación

La grabación de las cámaras corporales ha sido difundida por la policía y forma parte de la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido. En las imágenes puede verse toda la secuencia de la intervención, desde la llegada de los agentes hasta el momento de los disparos.

El caso ha reabierto el debate en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y la rapidez con la que deben tomarse decisiones en intervenciones marcadas por la tensión y la incertidumbre. Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de Anthoneil Williams II vuelve a situar en el centro de la discusión los protocolos policiales en actuaciones motivadas por avisos de personas supuestamente armadas.

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