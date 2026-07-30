Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

EEUU

Muere un adolescente de 17 años tras ser disparado por la policía

La policía acudió a un aviso por un supuesto joven armado. Al creer que iba a sacar un arma, los agentes dispararon. El adolescente estaba desarmado y llevaba una botella de agua.

Policía Texas

Muere un adolescente de 17 años tras ser disparado por la policía | Europa Press

Publicidad

Carmen Martí
Publicado:

Anthoneil Williams II tenía 17 años. Murió tras recibir varios disparos de la policía en Austin, Texas, después de que los agentes creyeran que iba a sacar un arma. Horas más tarde comprobaron que el adolescente estaba desarmado: el objeto que llevaba en la cintura era una botella de agua. La difusión de las imágenes de las cámaras corporales ha vuelto a poner el foco sobre la actuación policial en este tipo de intervenciones en Estados Unidos.

Un aviso por un supuesto joven armado

Todo comenzó con una llamada al 911 que alertaba de la presencia de un joven que, supuestamente, llevaba un arma en un aparcamiento de Austin. Con esa información, varios agentes se desplazaron hasta un parque comunitario, donde localizaron a Williams durante la madrugada del viernes.

Las imágenes de las cámaras corporales muestran cómo los policías le ordenan en varias ocasiones que mantenga las manos en alto mientras se acercan a él.

El gesto que desencadenó los disparos

En un momento de la intervención, el joven parece levantarse la camiseta y llevar la mano hacia la cintura. Los agentes interpretaron ese movimiento como si fuera a sacar un arma y dispararon.

Sin embargo, una vez asegurada la zona comprobaron que Williams no llevaba ningún arma. La policía confirmó posteriormente que el objeto que llevaba sujeto a la cintura era una botella de agua.

Las imágenes, clave en la investigación

La grabación de las cámaras corporales ha sido difundida por la policía y forma parte de la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido. En las imágenes puede verse toda la secuencia de la intervención, desde la llegada de los agentes hasta el momento de los disparos.

El caso ha reabierto el debate en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y la rapidez con la que deben tomarse decisiones en intervenciones marcadas por la tensión y la incertidumbre. Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de Anthoneil Williams II vuelve a situar en el centro de la discusión los protocolos policiales en actuaciones motivadas por avisos de personas supuestamente armadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Al menos cinco muertos, cinco heridos y 150 evacuados por un fuerte temporal en Brasil

BRASIL

Publicidad

Mundo

Pajitas de papel

A punto de entrar a la cárcel por usar una pajita y volverla a dejar en el dispensador

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino

La UE carga contra Infantino y abre una investigación por el plan de la FIFA para privatizar el Mundial

Policía Texas

Muere un adolescente de 17 años tras ser disparado por la policía

Soldados polacos y alemanes en la frontera de Polonia.
Misil Polonia

Impacta y explota en Polonia un misil de posible origen ruso

BRASIL
brasil

Al menos cinco muertos, cinco heridos y 150 evacuados por un fuerte temporal en Brasil

Incendio Paros, Grecia
Incendios Europa

Los incendios causan estragos en Europa: 3 bomberos muertos en Grecia; Portugal y Francia siguen luchando

La situación en Portugal con el fuego sigue preocupando más allá de sus fronteras. En Francia se ha declarado un nuevo incendio cerca de Marsella que tensiona aún más a los equipos de extinción. En Grecia no son ajenos ni mucho menos, una vez más con un verano trágico, y Turquía sufre también este desastre.

Ataque EEUU a Irán
Ataque EEUU

Estados Unidos lanza una ofensiva contra Irán tras el ataque a un buque vinculado a intereses estadounidenses

Washington responde militarmente después del ataque a un gasero y crece la preocupación por una nueva escalada del conflicto en Oriente Medio.

El canciller alemán, Friedrich Merz

Alemania busca reforzar a sus espías con una posible "licencia para matar"

Bombero chino

Así es como China ha conseguido reducir sus incendios un 72% en tan solo dos décadas

Imagen de archivo de un cordón policial en EEUU

Tragedia en Michigan: Un hombre mata a su esposa y a sus seis hijos y se suicida tras incendiar la vivienda

Publicidad