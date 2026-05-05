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Tiroteo cerca de la Casa Blanca

Un tiroteo en los alrededores de la Casa Blanca deja dos heridos, uno de ellos menor de edad

Los agentes del Servicio Secreto detectaron a un hombre armado que mientras intentaba huir abrió fuego.

Tiroteo en los alrededores de la Casa Blanca

Enfrentamiento a tiros en los alrededores de la Casa Blanca | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Enfrentamiento a tiros en los alrededores de la Casa Blanca. Los agentes del Servicio Secreto patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial y detectaron a un sospechoso que podría portar un arma de fuego. Al ser abordado, el individuo huyó brevemente a pie, sacó un arma y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque. En el tiroteo tanto el sospechoso como un transeúnte menor de edad resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área. Por el momento, las autoridades no han establecidos indicios de que el suceso esté relacionado.

Según las últimas informaciones el sospechoso fue trasladado al hospital, las autoridades no han detallado su estado de salud, mientras el transeúnte menor de edad que también resultó herido está fuera de peligro. Los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

Este episodio no interfirió en la aparición de Donald Trump en la ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios que se desarrollaba a la misma hora. Todo esto ocurre días después del intento de atentado contra el presidente estadounidense durante la cena con los corresponsales.

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