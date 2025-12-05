Trump asegura que la civilización europea desaparecerá por la invasión migratoria: "Será irreconocible en 20 años"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a cargar contra Europa. Esta vez lo ha hecho a través de su documento de Estrategia de Seguridad Nacional donde ha compartido cuales son los requisitos que deben cumplir la política exterior del país norteamericano.

Este viernes, la administración Trump ha publicado el documento de 33 hojas destacando su objetivo de poner fin a las migraciones masivas en el mundo. Según ha expuesto en el documento quieren que "el elemento principal de seguridad" sea el control de las fronteras porque "la era de las migraciones masivas debe llegar a su fin".

Esta estrategia llevará a Europa a desaparecer en dos décadas. Al menos así lo expresan en el documento, porque aseguran que el continente europea se enfrenta a un bajada de la actividad económica. Este "declive económico", "se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización"

Lo que conllevaría a que "el continente sea irreconocible en 20 años o menos" son las políticas migratorias actuales, además de la caída libre en las tasas de natalidad y la pérdida de identidad nacional. Siempre y cuando, "las tendencias actuales continúen", afirman. Al mismo tiempo que cuestionan que, durante ese tiempo, algunos países no puedan seguir siendo aliados fiables al no tener economías y fuerzas militares fuertes.

En el documento plasma que "las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política, el descenso vertiginoso de la natalidad y la pérdida de la identidad nacional y la confianza en sí misma", son algunos de los problemas más graves de Europa.

El republicano quiere que "Europa siga siendo europea", donde pueda recuperar "su confianza civilizatoria" y así "abandone su enfoque fallido de asfixia regulatoria". Por ello recuerda que "la diplomacia estadounidense debe seguir defendiendo la democracia autentica, la libertad de expresión y la celebración sin complejos de carácter y la historia individuales de las naciones europeas".

Así mismo, Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover "este renacimiento del espíritu", además de "la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es, sin duda, motivo de gran optimismo".

No obstante, Trump se muestra en desacuerdo con los europeos, ya que considera que estos "tienen expectativas poco realistas sobre la guerra, atrapados en gobiernos minoritarios inestables, muchos de los cuales pisotean los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición". Y asegura que los países europeos "no pueden reformarse si están atrapados en una crisis políticas".

