La Comisión Europea multa a la red social X con 120 millones por falta de transparencia y "diseño engañoso" de su sistema de verificación

La Comisión Europea (CE) ha multado con 120 millones de euros a la red social X (antes Twitter) por incumplir las normas de la Unión Europea sobre contenido en línea. La CE dice que X viola las normas de servicios digitales europeas por "el diseño engañoso"de su sistema de verificación, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a datos públicos para investigadores.

El CE comenzó en diciembre de 2023 una investigación sobre si X podría haber infringido la Ley europea de Servicios Digitales (conocida como DSA). Todo ello para ver si la red social de Elon Musk realmente alentó a la difusión de contenidos ilegales o fue contra de combatir medidas para impedir la manipulación de la información. Finalmente, la CE tomó conclusiones preliminares el 12 de julio de 2024.

"Engañar a los usuarios no tiene cabida en la UE"

En concreto, según Efe, la CE ha multado a la red social con 45 millones de euros por la infracción de la marca de verificación azul,35 millones por el repositorio de anuncios y 40 millones por el acceso a los datos por parte de los investigadores.

Fuentes comunitarias recogidas por Efe explican que para calcular la sanción aclaran que no se ha fijado un porcentaje sobre los ingresos, sino que se ha tomado nota de que sea proporcional a la infracción y que no pueda superar el 6% del volumen de negocios anual global. Además, han recalcado que "si se cumple con la normativa, no hay que pagar, y ese es el objetivo de la Comisión".

La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen ha expresado en un comunicado que "engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultación de información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en Internet en la UE".

"Esta es una decisión sobre la transparencia de X, sobre estos blue checks, que es muy importante para que los usuarios sepan de qué se trata, y sobre la falta de transparencia de su depósito de anuncios y el acceso de los investigadores", ha expresado Virkkunen en declaraciones recogidas por medios como El País.

Tiktok garantizará transparencia en sus anuncios

Asimismo, la Comisión también ha llegado a un acuerdo con Tiktok por la transparencia publicitaria. Según Efe, la CE ha detallado que "tras un intenso diálogo" el gigante chino ha presentado "compromisos vinculantes que abordan todas las preocupaciones planteadas" por la Comisión a través de su investigación. Una serie de compromisos con los que se garantiza "total transparencia".

Esto es esencial para que reguladores, investigadores y los usuarios detecten estafas, anuncios de productos ilegales o inadecuados para su edad.

Google multada con 2.950 millones de euros por abuso de dominio en la publicidad digital

Este caso puede recordar al de Google. La Comisión Europea dio a conocer, el pasado mes de septiembre, una multa por abuso deposición dominante en el mercado de la publicidad digital. De esta forma, obligó a la tecnológica estadounidense a cesar de inmediato las prácticas que perjudican a la competencia y a presentar soluciones para evitar conflictos.

