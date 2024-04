Trump arremete contra los migrantes en situación irregular: "No son humanos, son animales"

La campaña electoral de Donald Trump se ha visto envuelta por múltiples polémicas . La última, con la que el expresidente de Estados Unidos ha acaparado el foco mediático, ha ocurrido este martes mientras daba un discurso de campaña como candidato presidencial a las elecciones de noviembre.

El tema de la crisis migratoria estadounidense ha sido protagonista en su intervención en Grand Rapids (Michigan, EEUU). El candidato republicano ha llamado animales a los migrantes que cruzan la frontera en su discurso de campaña como candidato presidencial en Estados Unidos. Además, les ha acusado de de estar destrozando al país.

Esta no es la primera vez que Trump arremete contra los migrantes. En otras ocasiones, también los ha calificado como asesinos, enfermos mentales y terroristas.

Las acusaciones de Trump

En el mitin, Trump ha asegurado que los migrantes en situación irregular "no son humanos" sino que son "animales". Después, les ha acusado de ser autores de "saqueos, violaciones y matanzas".

"Los demócratas dicen: 'Por favor, no les llamen animales, son humanos'. Yo dije: 'No, no son humanos, no son humanos, son animales'", ha expresado abiertamente el republicano.

También ha aprovechado para criticar al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. "Con el corrupto Joe Biden, cada estado es ahora un estado fronterizo. Cada poblado es ahora un poblado fronterizo, porque Joe Biden ha traído la carnicería, el caos y la muerte de todo el mundo y los ha vertido directamente en nuestros patios traseros", ha denunciado.

"Un baño de sangre"

Además, el expresidente de Estados Unidos ha vuelto a utilizar de nuevo el término de "un baño de sangre" para advertir de la situación que ocurrirá si no es el ganador de los comicios. "Me presento hoy ante ustedes para declarar que el baño de sangre fronterizo de Joe Biden, es un baño de sangre, y está destruyendo nuestro país", ha expresado el candidato republicano.

En esta línea, Trump ha añadido que esta situación apocalíptica terminará "el día en que tome posesión", dando por hecha su victoria. Según el candidato ha argumentado esta idea contundentemente: "Si quieren ayudar a Joe Biden a tirar a la abuelita por el barranco para financiar las prestaciones del gobierno a los ilegales, entonces voten por el corrupto Joe Biden". "Pero cuando yo sea presidente, en lugar de tirar a la abuelita por la borda, mandaré a los ilegales de Joe Biden de vuelta a casa", ha concluido

Según una encuesta de Reuters/Ipsos, publicada a finales de febrero, alrededor del 38% de los republicanos consideran que la inmigración es el principal problema del país, al igual que uno de cada cinco independientes.

