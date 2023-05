La dura historia de los migrantes que intentan cruzar la frontera en EEUU: "Nos tratan como si fuéramos un perro"

El polémico Título 42 ha quedado suspendido desde este jueves en todo Estados Unidos. Tras esto, son miles los migrantes que están ya intentando cruzar la frontera en busca de una vida mejor, pero para la mayoría el intentar hacerlo se convierte en una auténtica pesadilla. Los casi 10.000 migrantes diarios que se esperan en la frontera entre Estados Unidos y México para las próximas jornadas se enfrentan a situaciones insostenibles, pues son bastantes los que duermen en la calle viviendo en campamentos que improvisan con lo que tienen.

Selva, ciudades, trenes, autobuses, camionetas, motos y pasar frontera son las palabras con las que Yeremi, un joven venezolano que lucha por un destino seguro, describe la dura situación que lleva viviendo desde hace meses para llegar a Estados Unidos desde su país. Como él, son muchas las personas que emplean todo tipo de fórmulas para cruzar la frontera que separa a Estados Unidos y México, en la que la localidad de Ciudad Juárez se convierte en un sitio de acogida tanto para aquellos que llegan, como para los que realizan el intento y experimentan una devolución en caliente.

"Nos tratan por debajo"

Rosi, otra migrante que vive en primera persona el cruce hacia EEUU, explica que intenta conseguir el asilo empleando todos los trámites legales, pero no lo consigue. En caso de que en un futuro próximo no pueda pasar la frontera de forma regular, Rosi se plantea solicitar el asilo en otros países como España. "Si España dice 'bienvenida Rosy', ¡allá voy!".

Las reacciones de la Casa Blanca ante estos hechos son variadas. En las últimas horas, Colombia y Guatemala han recibido aviones de ciudadanos deportados por EEUU a los que se les ha negado la solicitud de asilo. Según ellos, "nos tratan por debajo, como si fuésemos perros".

Fin del Título 42

Estados Unidos ha puesto fin al Título 42 y con ello, a la agresiva política migratoria que aprobó el presidente Donald Trump. Bajo esta medida, estaban permitidas las conocidas devoluciones en caliente por las que se expulsan a los migrantes o refugiados de un país a través de la acción de los cuerpos de seguridad.

Pese al fin de la medida que avalaba las devoluciones en caliente en EEUU, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional del país, recuerda que "Las fronteras no están abiertas". Este se ha dirigido directamente a los migrantes, advirtiéndoles de las fuertes consecuencias que tiene entrar o realizar cualquier intento para acceder de forma ilegal al país estadounidense. "A partir de esta noche, las personas que lleguen a la frontera sin utilizar una vía legal serán consideradas no aptas para pedir asilo. Estamos preparados para procesar humanamente y expulsar a las personas que no tengan una base legal para permanecer en EEUU", sentencia Mayorkas.