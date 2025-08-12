Robo, atropello y fuga: así fue como cuatro menores acabaron con la vida de una mujer de 71 años

En Gratosoglio, un barrio de la ciudad italiana de Milán, ocurrió el pasado lunes por la tarde un tragedia que se cobró la vida de una persona. Se trata de Cecilia De Astis, una mujer de 71 años, que murió tras ser atropellada por un coche robado que era conducido, supuestamente, por un niño de tan solo 13 años.

El vehículo, que había sido denunciado como robado la noche anterior por unos turistas franceses, fue abandonado poco después del accidente. Sus ocupantes eran cuatro menores de entre 11 y 13 años, que fueron arrestados este martes. Entre ellos, un niño y niña de 11 años, el hermano de esta de 12 y otro chico de 13.

Las cámaras de seguridad de la zona grabaron toda la escena. El coche tomó una curva a gran velocidad, derrapó, subió a la acera cubierta de hierba junto a una parada de autobús embistiendo violentamente a la víctima. Luego, sin frenar, se estrelló contra una señal de tráfico.

En lugar de pedir ayuda, los menores huyeron a pie, dejando a Cecilia sin auxilio y el coche en el lugar del accidente. Minutos después, una ambulancia y un vehículo médico llegaron. Los sanitarios intentaron reanimarle, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Cecilia De Astis había nacido en Ruvo di Puglia y cumplió 71 años el pasado 21 de junio. Desde hacía tiempo era viuda y había trabajado más de tres décadas en la fábrica de algodón Cederna de la ciudad, apunta el medio 'La Milano'.

Vehículo de unos turistas

El vehículo implicado pertenecía a un joven francés de 20 años que estaba en Milán de vacaciones junto a tres amigos. La noche del domingo, mientras regresaban a su hostal, el coche fue robado en plena calle. Al día siguiente, sería usado por los menores que cometerían este crimen.

A partir de las grabaciones, la policía local logró seguir el recorrido de los menores hasta un campamento donde viven con sus familias, lugar donde se llevaron a cabo las detenciones.

El fiscal, Enrico Pavone, ha abierto un expediente por homicidio en carretera agravado por falta de asistencia, un delito que en Italia conlleva detención inmediata. Sin embargo, si se confirma que los implicados son menores de 14 años, el caso pasará directamente a manos de la Fiscalía de Menores, ya que no pueden ser responsabilizados penalmente como adultos.

Los investigadores también revisan las horas previas al accidente para determinar qué hicieron los cuatro niños, dónde estuvieron y si podrían estar relacionados con otros incidentes en la zona.

