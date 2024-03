Trump matiza sus "amenazas" contra países de la OTAN

Trump aseguró que le respondió: "¿No pagaste? ¿Eres moroso?'... No, no te protegería, de hecho los alentaría (a los rusos) a hacer lo que quisieran. Tienes que pagar". Es lo que dijo a mediados de febrero. Unas palabras que no sentaron nada bien entre los miembros de la Alianza.

Fuentes diplomáticas y de defensa le replicaron que esas declaraciones le dejaban en evidencia: "No tiene conocimiento sobre el sistema de financiación de la OTAN y tampoco debe conocer el artículo 5 del tratado, que garantiza la defensa mutua entre sus miembros".

En una entrevista con el periódico británico de derecha 'GB News', Trump matizó estos comentarios. El candidato a la Casa Blanca cuenta que lo que dijo "es una forma de negociación" y añadía cuestionándose "por qué deberíamos proteger a estos países que tienen mucho dinero? Y Estados Unidos estaba pagando la mayor parte de la OTAN".

"Empezaron a pagar gracias a estos comentarios", añade Trump, sin dar ningún ejemplo y afirmando que sus palabras habían tenido su efecto.

También aprovechó para ofrecer algún dato más sobre sus polémicas palabras originadas por la pregunta de un dirigente de uno de los países aliados: "La pregunta la hizo el jefe de un país importante delante de todos los demás, 28 países en ese momento, incluidos nosotros. Dijeron: 'Entonces, si no pagamos nuestras cuentas, ¿nos protegeréis de Rusia?'". A lo que el expresidente respondió: "¿Quieres decir que estás en mora, que no estás pagando las cuentas?", recibiendo una afirmación a su pregunta y por lo que contestó que no: "No te voy a pagar. No lo vamos a hacer. No lo defenderemos si no paga sus cuentas. No te vamos a defender. Es muy sencillo. Estados Unidos debería pagar su parte justa, no la parte justa de todos los demás. Creo que Estados Unidos estaba pagando el 90% de la OTAN. Eso es lo más injusto".

El "club" según Donald Trump

Los comentarios de Trump habían provocado que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, le pidiese al candidato republicano no "socavar" la seguridad colectiva de la alianza, en un año en el que, según anunció, se iba a producir un fuerte aumento del gasto militar para 2024.

Son muchos los que han criticado el conocimiento que Trump tiene de la OTAN y cual es su modelo de financiación. En varias ocasiones se ha referido a esta alianza como "un club" que subsiste gracias a las cuotas de sus miembros.

En 2006, los países de la OTAN asumieron el compromiso de gastar el 2% de su producto interior bruto en su propia defensa. "Pero los miembros no pagan cuotas de suscripción y no deben dinero al bloque por concepto de defensa", han comentado algunos expertos en defensa.

