Vídeo: Israel bombardea una tienda de campaña junto a un hospital de Gaza

El Gobierno de Gaza ha confirmado que un total de seis periodistas han fallecido este domingo por la tarde en un ataque de precisión israelí contra el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza. Los periodistas muertos son seis: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el propio Al Khalidi

El Gobierno ha condenado "el ataque y asesinato selectivo sistemático" de Israel a periodistas palestinos y hace un llamamiento a las federaciones internacionales de periodistas y a los organismos periodísticos de todo el mundo a hacer lo mismo

