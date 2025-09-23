Trump arremete contra la ONU en la Asamblea General: "Terminé siete guerras y ni siquiera recibí una llamada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la tribuna de la Asamblea General de la ONU. Ha ofrecido su primera intervención desde que regresó al poder en enero con una política exterior que ha agitado el orden mundial. Donald Trump ha resaltado que la ONU "nunca se puso en contacto para ofrecer ayuda" en la tarea de poner fin a las guerras en el mundo. "Si ese es el caso, ¿cuál es la utilidad de Naciones Unidas?", ha cuestionado Trump.

Trump ha reivindicado haber terminado en pocos meses de mandato con siete guerras, en referencia a las treguas alcanzadas entre Camboya y Tailandia; Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda; Pakistán y la India; Israel e Irán; Egipto y Etiopía; y Armenia y Azerbaiyán. "Es una lástima que tuve que hacer estas cosas en lugar de que las hiciera Naciones Unidas. Y tristemente, en todos los casos, Naciones Unidas ni siquiera intentó ayudar en ninguno de ellos. Terminé siete guerras, traté directamente con los líderes de cada uno de estos países, y ni siquiera recibí una llamada telefónica de la ONU ofreciendo ayuda para cerrar los acuerdos".

Además, ha resaltado que la ONU "tiene un potencial tremendo", pero no lo está utilizando: "Todo lo que parece que hacen es escribir cartas con palabras muy fuertes y luego nunca darle seguimiento". Insiste en que esas "son palabras vacías, pero las palabras vacías no resuelven guerras", e insiste en que es él quien debería de llevarse el premio Nobel de la Paz: "Lo único que me preocupa es salvar vidas y no ganar premios".

Denuncia que reconocer el Estado palestino es una "recompensa" para Hamás

Trump también ha denunciado durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU que el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países supone una "recompensa" para Hamás.

Llamamiento para poner fin al desarrollo de armas biológicas

Además, ha prometido que su administración liderará un esfuerzo internacional para hacer cumplir una convención sobre armas biológicas, impulsando un sistema pionero de verificación con inteligencia artificial. "Hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros para poner fin al desarrollo de armas biológicas de una vez por todas", ha declarado.

Trump exige a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia

Rusia también ha estado presente a lo largo de su discurso. Donald Trump ha exigido a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra en Ucrania. "No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso", declaró.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com