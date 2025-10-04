Una mujer acaba con la nariz destrozada tras operarse la dentadura en Turquía: "Pegaba los dientes como si fuera un rompecabezas"

Leanne Abeyance, una mujer británica (Telford, Shropshire) de 41 años, ha contado el calvario que vive tras someterse a un tratamiento estético de 'Dientes de Pavo' en Turquía. Lo que empezó como una operación para mejorar su sonrisa terminó en una pesadilla médica que le ha dejado el tabique nasal colapsado, infecciones constantes y un virus carnívoro que, asegura, "le está comiendo la nariz".

"Si estás pensando en ir a Turquía a que te operen los dientes o algo así, simplemente no lo hagas", advierte. Desde la intervención, Leanne sufre fuertes dolores en la boca y la nariz, apenas puede respirar bien y ha sido hospitalizada más de ocho veces. Según explica, contrajo un virus carnívoro llamado fascitis necrotizante, una infección rara y potencialmente grave.

"Sentí como me golpeaban la cara con un martillo"

Leanne viajó a Turquía el año pasado para someterse a un tratamiento de implantes dentales que incluía injertos óseos y una elevación del seno maxilar. "Me pusieron 26 inyecciones. Estaba despierta y lo sentía todo. Sentía el martillo golpeándome la cara. Fue horrible", relata.

Tras el procedimiento, volvió a casa con dientes temporales, pero estos comenzaron a romperse y a despegarse. "Los pegaba como si fueran rompecabezas", recuerda. Con el tiempo, empezó a sufrir hemorragias nasales y dolores insoportables. Una radiografía que le hicieron posteriormente reveló que los implantes le estaban perforando la nariz.

El NHS se niega a tratarla

Leanne asegura que el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) no cubrirá su operación reconstructiva por considerarla un procedimiento estético. "Estoy desesperada. No me atienden porque no pueden ayudarme", lamenta.

Expertos como el dentista Vijay Sudra confirman que los tratamientos estéticos realizados en el extranjero no pueden ser reparados por el NHS, ya que asumir esos casos implica una gran responsabilidad si el daño empeora.

Desde la Clínica del Dr. Richard señalan lo mismo: "El NHS proporciona cualquier tratamiento clínicamente necesario, no daños causados por procedimientos cosméticos fallidos".

Busca ayuda para sobrevivir

Desesperada, Leanne ha abierto una campaña de GoFundMe para recaudar 6.000 libras con las que financiar una cirugía privada. Ya ha conseguido 5.500. Ha gastado todos sus ahorros y lucha por mantener el techo en el que vive. "Sé que la gente probablemente esté pensando 'es tu culpa por ir a Turquía', pero no fue mi culpa haberme contagiado de un virus maligno que me está matando", confiesa.

"Solo quiero encontrar un cirujano que me ayude y me libre de este dolor. Necesito que me quiten los implantes y me hagan una rinoplastia. Te ruego desde el fondo de mi corazón que encontremos una cura porque a este paso voy a acabar muerta", asegura desolada.

