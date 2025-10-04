Una presa va a ser ejecutada el próximo año en Tennessee: será la primera mujer que va a morir por este método en 200 años

El estado de Tennessee ha puesto fecha a la que será la primera ejecución de una mujer en 200 años y la decimonovena en total desde hace 500 años en Estados Unidos. Christa Gail Pike, de 49 años, será ejecutada el próximo 30 de septiembre de 2026 mediante un método aún por determinar.

Tal y como recoge USA Today, Pike contaba con tan solo 18 años cuando ella y otras dos personas llevaron a Colleen Slemmer, una joven de 19 años, a un bosque de Knoxville el 12 de enero de 1995.

Cuando un jardinero encontró el cuerpo de Slemmer al día siguiente, la adolescente había sido golpeada, apuñalada, apaleada y tenía un pentagrama tallado en su pecho. En el caso de que la ejecución de Pike se llevase a cabo, sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años y la decimonovena mujer ejecutada en la historia moderna de Estados Unidos, es decir, en los últimos 50 años.

La fecha de ejecución de Pike se ha fijado en pleno aumento de las ejecuciones en 2025 en Estados Unidos, y en un aumento de los métodos de ejecución. En lo que va de año, en los estados donde la pena de muerte está aún vigente, se ha ejecutado a 34 reclusos, una cifra sin precedentes en una década, y está previsto que otros nueve sean ejecutados antes de fin de año.

En Tennessee, la inyección letal es el método de ejecución predeterminado para los reclusos condenados

Según la orden de la Corte Suprema estatal, el director de la prisión donde está Pike está obligado a notificarle el método que utilizará el Departamento de Correcciones para su ejecución antes del 28 de agosto de 2026.

En Tennessee, los reclusos condenados suelen morir mediante inyección letal. Sin embargo, la electrocución también está autorizada como una alternativa que los reclusos pueden elegir siempre que hayan cometido un delito capital antes del 1 de enero de 1999.

Precisamente, la electrocución ha comenzado a elegirse como método de ejecución porque han aumentado los casos de ejecuciones fallidas con la inyección letal.

Solo tres mujeres han sido ejecutadas en Tennessee

Según datos de la ONG estadounidense Centro de Información sobre la Pena de Muerte, solo tres mujeres han sido ejecutadas en Tennessee, y todas ellas entre 1807 y 1819. Se trata de tres mujeres negras ahorcadas en 1807, 1808 y 1819.

Pike mató a Slemmer porque pensaba que estaba intentado robarle el novio

Tal y como se reveló en el juicio, Christa Gail Pike y Colleen Slemmer eran estudiantes del Knoxville Job Corps cuando Pike comenzó a salir con un chico que estaba cursando ese mismo programa. Supuestamente, Pike entendió que Slemmer estaba tratando de robarle el novio.

Tras este hecho, Pike, un amigo y su novio llevaron a Slemmer hacia el bosque. Más tarde, Pike se jactó de haber asesinado a Slemmer, diciéndole a otro estudiante del centro que había cortado la garganta de la adolescente seis veces con un cúter, le había cortado la espalda con un cuchillo y le había grabado un pentagrama en el pecho.

Posteriormente, Pike admitió que había "arrojado un gran trozo de asfalto a la cabeza de la víctima", lo que se dictaminó como el que causó la muerte de Slemmer. Asimismo, la asesina confesa conservó un fragmento de cráneo para luego mostrárselo a sus compañeros.

Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte. Su novio, Tadaryl Shipp, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Por el contrario, una amiga de Pike, Shadolla Peterson, testificó en su contra y fue condenada a libertad condicional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com