Polonia y la OTAN activan sus cazas por el ataque masivo de Rusia contra Ucrania

El operativo polaco y aliado duró casi cinco horas, lo mismo que duró aproximadamente el bombardeo ruso de Ucrania.

Imagen de soldados en Ucrania

Imagen de soldados en UcraniaEFE

Neila Gallego
Publicado:

Polonia y aliados de la OTAN han activado de nuevo la alerta ante el masivo ataque ruso contra Ucrania, como suele hacer habitualmente desde el inicio de la guerra en 2022. El objetivo es el de garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó en su cuenta de la red social X que puso en marcha los procedimientos necesarios para poner en estado de máxima alerta a los aviones polacos y aliados, así como a los sistemas de defensa antiaérea y reconocimiento de radar. Estas medidas, de carácter preventivo, tienen por objeto garantizar la seguridad del espacio aéreo y la protección de los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada.

El operativo polaco y aliado duró casi cinco horas, lo mismo que duró aproximadamente el bombardeo ruso de Ucrania. Las Fuerzas Aéreas de Países Bajos ayudaron a Polonia con sus cazas F-35 a garantizar la seguridad en el cielo polaco, según el Mando Operativo polaco. EFE cae/llb

Rusia ataca masivamente toda Ucrania

Rusia atacó por la noche masivamente con drones y misiles toda Ucrania, del este al oeste. Especialmente golpeó con dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde falleció al menos una persona, y la occidental de Leópolis, donde parte de la metrópolis se quedó sin electricidad y se registraron varios incendios.

El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fedorov, indicó en Telegram que al menos 10 personas resultaron heridas en el ataque, que provocó al menos diez impactos en la ciudad. Tres distritos de la ciudad resultaron afectados por los bombardeos. Ocho edificios de varios pisos, ocho viviendas privadas y varios inmuebles no residenciales resultaron dañados.

En Leópolis también parte de la ciudad se quedó sin electricidad. Además se registraron varios incendios, entre ellos en un parque industrial. El mapa de las alertas de la Fuerza Aérea incluye, entre otras regiones, Kiev, Sumi, Cherníguiv, Cherkasi, Vinnitsia, Odesa, Járkov, Zhitómir, Mykoláiv, Rivne, Zaporiyia, Jmelnitski, Leópolis, Ivano Frankivsk.

Mundo

