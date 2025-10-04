Graves disturbios los que se están viviendo en Tiflis, en la capital de Georgia. La policía ha tenido que utilizar gas pimienta y cañones de agua para replegar a la gente que ha asaltado el palacio presidencial de esta república exsoviética.

Los manifestantes, proeuropeos, acusan al actual gobierno de prorruso y autoritario.

El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, declaró que el embajador de la UE en Tiflis, Pawel Herczynski, también es responsable de los disturbios en Tiflis y de un intento de derrotar el gobierno. "Como saben, algunas personas del extranjero incluso apoyaron directamente el intento de derrocar el orden constitucional, incluido el representante de la UE. En este contexto, el embajador de la Unión Europea en Georgia tiene una responsabilidad especial", declaró Kobajidze en una rueda de prensa.

Según el secretario general del gobernante partido Sueño Georgiano, Kaja Kaladze, los manifestantes en Tiflis son miembros de una red controlada desde el exterior. "Se trata de personas que no se pertenecen a sí mismas, ni a sus familias, ni a su país. Son representantes de una red de agentes. Son representantes de esta red de agentes, controlada desde el exterior", declaró Kaladze.

El político precisó que "todos los infractores, independientemente de su nombre y apellido, serán severamente castigados".

