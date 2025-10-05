Muere en un accidente un joven después de ser liberado de la cárcel por mantener relaciones sexuales con una chica

Un joven de 19 años que fue encarcelado en Dubái por tener relaciones sexuales con una chica, ha muerto en un accidente de tráfico tan solo tres meses después de cumplir su condena.

Marcus Fakana murió durante la madrugada del viernes tras una colisión en Tottenham, ciudad al norte de Londres. El joven iba como copiloto en un vehículo cuando comenzó una persecución policial. Al intentar esquivar a los agentes, el coche chocó contra otro turismo, lo que provocó heridas graves en el joven que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, no pudieron hacer nada por salvar su vida y murió poco después.

Por otro lado, el conductor del coche, que tenía la misma edad que Fakana, ha sido arrestado bajo sospecha de no respetar los límites de velocidad y conducción peligrosa.

Condenado a seis meses de prisión por mantener relaciones sexuales sin haberse casado

El año pasado, Marcus Fakana fue condenado a un año de prisión en los Emiratos Árabes Unidos tras tener relaciones sexuales con una joven británica de 17 años mientras él tenía 18. En Dubái, es ilegal mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Cuando la joven volvió a Reino Unido después de las vacaciones, su madre vio distintas fotografías y el chat de la pareja. Tras observarlas, la madre de la adolescente denunció la relación a la policía de Dubái y arrestó a Marcus en el hotel en el que se encontraba en Dubái.

Marcus pasó seis meses en la prisión de Al Awir, una cárcel conocida por sus condiciones peligrosas y miserables. Durante esos meses, el joven de 19 años contaba con un tiempo limitado para hablar con sus familiares.

Ante esta situación, tanto su familia como sus amigos llevaron a cabo una campaña para que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y el gobierno británico lograran su liberación. Posteriormente, el 3 de julio, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum le concedió el indulto real y poco tiempo después, regresó a Londres con su familia.

Las redes sociales están de luto tras la muerte de Marcus Fakana

Marcus murió tras el accidente y las redes sociales se han inundado de mensajes tras su muerte. Uno de los usuarios afirmó que Marcus era "demasiado joven para morir".

Asimismo, su tía escribió en sus redes que "luchó" para su liberación e hizo "todo lo posible" para que no terminara así.

También la directora ejecutiva de Detained in Dubai, Radha Starling, aseguró que Marcus "había demostrado fuerza y coraje" y tenía mucho entusiasmo sobre su futuro. Starling añadió que "su pérdida es un doloroso recordatorio de lo precisa que es la vida y de cómo el encarcelamiento innecesario priva a las personas de un tiempo que jamás podrán recuperar".

La Policía emitió un comunicado tras el accidente

La Policía Metropolitana aseguró que "estaba de patrulla" cuando intentaron "detener a un vehículo en Pretoria Road, 18".

Aseguran que tras perseguir al vehículo durante "un minuto", los agentes lo perdieron de vista pero lo volvieron a ver en "The Roundway, 17, donde había estado involucrado en una colisión".

Tras la colisión, el Servicio de Ambulancias de Londres traslado a Marcus Fakana al hospital, donde finalmente falleció.

