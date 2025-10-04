Vídeo: Rusia bombardea una estación de tren en el este de Ucrania

Rusia atacó este sábado con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi.

Un avión no tripulado ha alcanzado dos convoyes, matando a una persona e hiriendo a más de treinta, según denunció la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kiev", señaló la Administración Regional en un mensaje de Telegram.

Zelenski calificó en la red social X el ataque de "salvaje". "Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan", manifestó.

Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar y después de la primera explosión un dron sobrevoló la estación impidiendo las labores de rescate.

Entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor se encuentra en estado de moderada gravedad.

En la última semana, la ofensiva del ejército del Kremlin se está centrando en las infraestructuras de comunicaciones y en las energéticas ucranianas.

